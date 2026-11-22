Partito benissimo, riuscito subito a prendere la testa della corsa, una volta ripreso dai rivali ha un po’ rallentato, venendo risucchiato dal gruppone. Si è a lungo stabilizzato in sesta posizione per poi, con il passare dei giri, scivolare fino alla nona. Negli ultimi chilometri è, infine, risalito in ottava. È bastato così, mentre Marco Bezzecchi ha dato spettacolo davanti a tutti, costruendosi un vantaggio importante e tagliando il traguardo con un braccio alzato, e Jorge Martin ha a lungo lottato con Raul Fernandez prima di prendersi il secondo posto finale.

In Moto2 ha invece festeggiato Dani Muñoz, al primo successo in carriera davanti ad Alonso Lopez e Senna Agius.

In Moto3, infine, ha gioito Maximo Quiles, che si è assicurato la dodicesima vittoria stagionale precedendo Rico Salmela e Adrian Fernandez.