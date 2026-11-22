Marquez, compitino da campione del mondo
Lo spagnolo ha evitato ogni rischio e, chiudendo ottavo, ha conquistato il decimo titolo della carriera
In Portogallo ha vinto Bezzecchi su Martin e Fernandez.
Lo spagnolo ha evitato ogni rischio e, chiudendo ottavo, ha conquistato il decimo titolo della carriera
In Portogallo ha vinto Bezzecchi su Martin e Fernandez.
PORTIMÃO - Il Gran Premio del Portogallo, a Portimão, è stato quello dell’incoronazione per Marc Marquez, assicuratosi il decimo titolo mondiale della carriera e l’ottavo nella classe regina.
Presentatosi in pista con 55 punti di vantaggio su Jorge Martin (che a un certo punto della stagione aveva 102 punti di margine) e 62 su Marco Bezzecchi, per arrivare puntuale all’appuntamento con la storia al 33enne sarebbe bastato arrivare almeno nono. E quello ha fatto, gestendo saggiamente velocità, emozioni e pericoli.
Partito benissimo, riuscito subito a prendere la testa della corsa, una volta ripreso dai rivali ha un po’ rallentato, venendo risucchiato dal gruppone. Si è a lungo stabilizzato in sesta posizione per poi, con il passare dei giri, scivolare fino alla nona. Negli ultimi chilometri è, infine, risalito in ottava. È bastato così, mentre Marco Bezzecchi ha dato spettacolo davanti a tutti, costruendosi un vantaggio importante e tagliando il traguardo con un braccio alzato, e Jorge Martin ha a lungo lottato con Raul Fernandez prima di prendersi il secondo posto finale.
In Moto2 ha invece festeggiato Dani Muñoz, al primo successo in carriera davanti ad Alonso Lopez e Senna Agius.
In Moto3, infine, ha gioito Maximo Quiles, che si è assicurato la dodicesima vittoria stagionale precedendo Rico Salmela e Adrian Fernandez.