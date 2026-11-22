Billie Jean King Cup amarissima per la Svizzera
Sotto 2-0 dopo i primi due singolari, le svizzere non sono riuscite a invertire la tendenza domenica, quando hanno perso anche il doppio
Sotto 2-0 dopo i primi due singolari, le svizzere non sono riuscite a invertire la tendenza domenica, quando hanno perso anche il doppio
NONTHABURI - La Svizzera saluta le speranze di qualificazione alla fase finale della Billie Jean King Cup 2027. La selezione guidata dal capitano Heinz Günthardt è stata sconfitta dalla Thailandia nello spareggio disputato a Nonthaburi, incassando la terza sconfitta in altrettanti incontri e retrocedendo così nel gruppo I.
Già sotto 2-0 dopo i due singolari di sabato, le elvetiche non sono riuscite a ribaltare la situazione nella giornata di domenica. A decretare la retrocessione è stata la sconfitta nel doppio, con Naïma Karamoko, esordiente di 29 anni, e Simona Waltert battute dalla coppia thailandese Thasaporn Naklo/Peangtarn Plipuech con il punteggio di 3-6, 7-6 (9/7), 6-3, al termine di una sfida durata oltre tre ore.
Il risultato lascia parecchio amaro in bocca alla formazione rossocrociata. Karamoko e Waltert avevano infatti dominato la prima parte dell'incontro, portandosi avanti 6-3 5-4. La grigionese ha però subito il break mentre serviva per chiudere la partita. Le svizzere sono poi arrivate per cinque volte a due punti dalla vittoria, prima di cedere al tie-break del secondo set.
Le occasioni sprecate
A pesare sul risultato è stata soprattutto la scarsa efficacia nei momenti decisivi. Già sull'1-1 nel secondo set, le elvetiche avevano mancato otto opportunità di break. Nel complesso, Karamoko e Waltert hanno trasformato appena quattro delle 19 palle break a disposizione, contro le cinque su otto sfruttate dalle avversarie. Nel terzo set, la coppia svizzera ha comunque trovato la forza di recuperare dall'1-3 al 3-3, prima di perdere gli ultimi tre giochi e consegnare definitivamente lo spareggio alla Thailandia.
Uno scenario amaro
La trasferta thailandese si è rivelata particolarmente complicata per la selezione rossocrociata, già priva della sua leader Belinda Bencic e costretta a rinunciare anche a Viktorija Golubic, ammalatasi nella notte tra venerdì e sabato. Nei singolari della prima giornata, sia Simona Waltert (WTA 136) sia Jil Teichmann (WTA 149) avevano avuto un break di vantaggio nel terzo set, senza riuscire a concretizzarlo.
Waltert, avanti 2-0 nella frazione decisiva contro Mananchaya Sawangkaew (WTA 80), che accusava forti dolori al ginocchio sinistro, si è infine arresa 6-3, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 55 minuti. Teichmann, dal canto suo, conduceva 4-2 nel terzo set contro Lanlana Tararudee (WTA 62), prima di subire la rimonta della thailandese, vittoriosa 1-6, 6-4, 6-4. Tre incontri combattuti, altrettante sconfitte e una retrocessione che esclude la Svizzera dalla corsa alla fase finale dell'edizione 2027.