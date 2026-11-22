Il risultato lascia parecchio amaro in bocca alla formazione rossocrociata. Karamoko e Waltert avevano infatti dominato la prima parte dell'incontro, portandosi avanti 6-3 5-4. La grigionese ha però subito il break mentre serviva per chiudere la partita. Le svizzere sono poi arrivate per cinque volte a due punti dalla vittoria, prima di cedere al tie-break del secondo set.

Le occasioni sprecate

A pesare sul risultato è stata soprattutto la scarsa efficacia nei momenti decisivi. Già sull'1-1 nel secondo set, le elvetiche avevano mancato otto opportunità di break. Nel complesso, Karamoko e Waltert hanno trasformato appena quattro delle 19 palle break a disposizione, contro le cinque su otto sfruttate dalle avversarie. Nel terzo set, la coppia svizzera ha comunque trovato la forza di recuperare dall'1-3 al 3-3, prima di perdere gli ultimi tre giochi e consegnare definitivamente lo spareggio alla Thailandia.