Un test che potrebbe aprire la strada ad altri negozi

Le cinque sedi sono soltanto il primo passo. Se la sperimentazione darà i risultati sperati, Migrolino intende portare gradualmente Gooods in altre stazioni di servizio Enilive in Svizzera a partire dal 2027. Per ora, però, non è stato indicato quanti nuovi negozi potrebbero aprire. Il potenziale di crescita è notevole: Enilive gestisce attualmente 258 stazioni di servizio in Svizzera.

Snack proteici, bowl e bevande vitaminiche: questo è Gooods

Lanciato nel 2021, Gooods è rimasto finora un format di nicchia, con appena due negozi nelle stazioni ferroviarie di Winterthur e Zurigo Tiefenbrunnen. A distinguerlo dai tradizionali punti vendita Migrolino e Mio by Migrolino è soprattutto l'assortimento: prodotti pensati per chi vuole mangiare o bere qualcosa al volo, con un occhio alle nuove tendenze alimentari.