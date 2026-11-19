«Gooods» sbarca in Ticino: ecco dove apre il nuovo format di Migrolino
Si tratta di una delle cinque sedi scelte per sperimentare il modello. Tra snack proteici, bowl e bevande di tendenza, l'obiettivo è conquistare nuovi clienti.
Si tratta di una delle cinque sedi scelte per sperimentare il modello. Tra snack proteici, bowl e bevande di tendenza, l'obiettivo è conquistare nuovi clienti.
CONTONE - Il format Gooods di Migrolino arriva anche in Ticino. Il 26 novembre aprirà a Contone il primo punto vendita ticinese del nuovo concept, dedicato a snack, bevande e prodotti di tendenza. La filiale di Migros ha scelto cinque stazioni di servizio per mettere alla prova il modello, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato svizzero.
Il progetto nasce dalla collaborazione con Enilive, società del gruppo energetico italiano Eni. Il primo negozio Gooods in una stazione di servizio Enilive ha aperto all'inizio di novembre a Losanna, seguito da quello di Vevey, sempre nel Canton Vaud. Da oggi, giovedì 19 novembre, il format è presente anche a Rapperswil, nel Canton San Gallo. Dopo Contone sarà la volta di Basilea, dove l'apertura è prevista nel primo trimestre del 2027.
Un test che potrebbe aprire la strada ad altri negozi
Le cinque sedi sono soltanto il primo passo. Se la sperimentazione darà i risultati sperati, Migrolino intende portare gradualmente Gooods in altre stazioni di servizio Enilive in Svizzera a partire dal 2027. Per ora, però, non è stato indicato quanti nuovi negozi potrebbero aprire. Il potenziale di crescita è notevole: Enilive gestisce attualmente 258 stazioni di servizio in Svizzera.
Snack proteici, bowl e bevande vitaminiche: questo è Gooods
Lanciato nel 2021, Gooods è rimasto finora un format di nicchia, con appena due negozi nelle stazioni ferroviarie di Winterthur e Zurigo Tiefenbrunnen. A distinguerlo dai tradizionali punti vendita Migrolino e Mio by Migrolino è soprattutto l'assortimento: prodotti pensati per chi vuole mangiare o bere qualcosa al volo, con un occhio alle nuove tendenze alimentari.
Sugli scaffali si trovano snack ricchi di proteine, bowl fresche, bevande vitaminiche e sportive, ma anche frutta secca biologica sfusa. Non manca il caffè, preparato con chicchi bio e proposto in una versione sostenibile. Accanto ai prodotti a marchio proprio ci sono quelli di marchi conosciuti. I clienti possono inoltre utilizzare la carta fedeltà Cumulus.
«Con Gooods vogliamo continuare a crescere nel mercato convenience», afferma Lorence Weiss, direttore di Migrolino, citato nel comunicato dell'azienda. La collaborazione va incontro anche agli obiettivi di Enilive, che vuole ampliare i servizi offerti nelle proprie stazioni, andando oltre il rifornimento di carburante e il tradizionale negozio annesso.