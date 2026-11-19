LUGANO
Un ponte tra Lugano e Vienna
Focus su collaborazione e innovazione nel settore finanziario tra due importanti città europee.
Lugano–Vienna: A Bridge for Digital Finance
Fonte RED
Un ponte tra Lugano e Vienna
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Un ponte tra Lugano e Vienna
Focus su collaborazione e innovazione nel settore finanziario tra due importanti città europee.
Un ponte tra Lugano e Vienna
Focus su collaborazione e innovazione nel settore finanziario tra due importanti città europee.
LUGANO - Si è svolto oggi, 19 novembre, presso la sala del Consiglio comunale di Palazzo Civico, l'incontro istituzionale “Lugano–Vienna: A Bridge for Digital Finance”, promosso dal Consolato Onorario d'Austria in Ticino con la partecipazione della Città di Lugano.
All'incontro hanno partecipato il sindaco di Lugano Michele Foletti e il console onorario d'Austria prof. Giuseppe Perale.
«L'iniziativa - si legge in una nota stampa - ha offerto un'occasione di dialogo sulle trasformazioni del settore finanziario e sulle opportunità di confronto e collaborazione tra gli ecosistemi di Lugano e Vienna».
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