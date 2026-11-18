Stazioni sciistiche? Non sempre

Il confronto presenta tuttavia alcuni limiti. Non tutte le località citate sono infatti vere e proprie stazioni sciistiche paragonabili a quelle svizzere. A Litochoro e Bled, per esempio, l'offerta turistica punta soprattutto sui paesaggi naturali, sulle passeggiate e sul relax, piuttosto che sulle attività legate allo sci.