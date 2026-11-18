Il consiglio dagli Usa per l'inverno: «Dimenticate la Svizzera»
Un noto portale di viaggi americano boccia le località sciistiche alpine e propende per alternative più economiche ed “esotiche”.
Un noto portale di viaggi americano boccia le località sciistiche alpine e propende per alternative più economiche ed “esotiche”.
ZURIGO - Un noto portale di viaggi statunitense sconsiglia ai turisti americani di trascorrere le vacanze invernali in Svizzera, suggerendo invece cinque destinazioni decisamente più economiche ma anche piuttosto particolari, nell'Est europeo. A riportarlo è Nau.ch.
Una raccomandazione che potrebbe rappresentare un segnale poco incoraggiante per le località sciistiche elvetiche, soprattutto considerando la crescente importanza dei visitatori provenienti dagli Stati Uniti.
Sciare nei Balcani
Secondo il portale Travel Off Path, cinque notti di vacanza in Svizzera possono facilmente costare 2000 dollari (1682 franchi svizzeri) o più, senza contare i voli, anch'essi particolarmente costosi. Per chi desidera risparmiare, il sito propone cinque alternative: Litochoro in Grecia, Bled in Slovenia, Žabljak in Montenegro, Mavrovo in Macedonia del Nord e Sapareva Banya in Bulgaria.
La vita costa assai meno
Le destinazioni suggerite offrono, a seconda della località, paesaggi montani, attività sportive invernali e stabilimenti termali. Tra le opzioni più convenienti figurano gli skipass di Mavrovo e l'accesso alle terme di Sapareva Banya. Secondo il portale americano, il costo della vita in questi Paesi è inferiore dal 51 al 68% rispetto a quello svizzero, rendendo le vacanze potenzialmente molto più accessibili.
Stazioni sciistiche? Non sempre
Il confronto presenta tuttavia alcuni limiti. Non tutte le località citate sono infatti vere e proprie stazioni sciistiche paragonabili a quelle svizzere. A Litochoro e Bled, per esempio, l'offerta turistica punta soprattutto sui paesaggi naturali, sulle passeggiate e sul relax, piuttosto che sulle attività legate allo sci.
Una fetta cruciale del turismo stagionale
Il messaggio del portale statunitense arriva comunque in un momento significativo per il turismo elvetico. Nell'inverno 2024/25, gli americani sono diventati per la prima volta il principale gruppo di ospiti stranieri in Svizzera.
Una presenza che ha continuato a crescere: secondo i dati riportati nell'articolo, durante la stagione invernale 2025/26 sono stati registrati ben 1,8 milioni di pernottamenti di visitatori provenienti dagli Stati Uniti. Un mercato sempre più importante per le destinazioni turistiche svizzere, che devono però confrontarsi con la concorrenza di mete europee decisamente meno costose.