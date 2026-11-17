Skyguide taglia 200 posti, ma in Ticino e Romandia cerca (soprattutto... dei gamer)
Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, l'azienda metterà mano alla scure. Ma non in tutta la Svizzera.
Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, l'azienda metterà mano alla scure. Ma non in tutta la Svizzera.
ZURIGO - Skyguide si prepara a una significativa riduzione del personale. Nel 2027, il servizio di controllo del traffico aereo svizzero prevede di sopprimere circa 200 posti di lavoro su un organico di 1900 dipendenti.
Una ristrutturazione che solleva interrogativi sulla gestione del traffico aereo, ma che, assicura l'azienda, non comprometterà la sicurezza dei voli. «Ciò non avrà impatto sulla sicurezza delle nostre missioni», afferma Olivier Perrin, direttore della sicurezza di Skyguide. I tagli non riguarderanno infatti il personale operativo né altre funzioni considerate critiche, come il controllo e la manutenzione.
In estate il tema dei tagli ai posti di lavoro aveva fatto parecchio discutere. Un processo di consultazione con i partner sociali aveva - lo scrivevamo lo scorso mese di agosto - portato a un massimo di 50 licenziamenti: 14 in una prima ondata e altri 35 nella primavera 2027. Ora, invece, si torna a parlare di 200 posti di lavoro a rischio.
Riorganizzazione in vista
La riduzione dell'organico interesserà principalmente i servizi amministrativi, compresa la direzione. Circa un quarto dei posti soppressi comporterà licenziamenti, mentre i restanti tagli saranno assorbiti attraverso partenze naturali, tra cui numerosi pensionamenti, e la conclusione di contratti con collaboratori esterni.
Per compensare la diminuzione del personale, Skyguide punta su una riorganizzazione delle attività e sull'introduzione di nuove tecnologie. Tra queste figurano strumenti capaci di prevedere con maggiore precisione i flussi del traffico aereo. «In questo modo, saremo in grado di organizzare in modo più efficace gli orari di lavoro dei nostri controllori», spiega Perrin.
La priorità resta comunque la sicurezza degli aerei e dei passeggeri. Skyguide assicura di disporre degli strumenti necessari per affrontare eventuali difficoltà legate alla disponibilità di personale. «Se necessario, possiamo ridurre temporaneamente la quantità di traffico aereo, per garantirne la sicurezza», precisa il direttore. In queste circostanze, le compagnie aeree sono tenute a rispettare le condizioni imposte dal servizio di controllo. La ristrutturazione arriva mentre il traffico aereo rimane sostenuto, nonostante la guerra in Medio Oriente.
Cercansi gamer disperatamente
La situazione presenta tuttavia un paradosso: mentre riduce i posti di lavoro per ragioni economiche, Skyguide continua ad avere un forte bisogno di controllori del traffico aereo. Il reclutamento rappresenta una sfida, soprattutto nella Svizzera romanda e in Ticino, dove i candidati scarseggiano. A complicare il quadro contribuisce il tasso di insuccesso nella formazione, che raggiunge il 50%. Per migliorare i risultati, l'azienda intende rafforzare il coaching e sviluppare ulteriormente gli strumenti di autoapprendimento, tra cui i simulatori. Parallelamente, cerca di far conoscere maggiormente la professione ai giovani.
Tra i potenziali candidati, Skyguide guarda con particolare interesse agli appassionati di videogiochi. L'azienda partecipa già alle convention dedicate al gaming per incontrare possibili futuri controllori. «I gamers hanno qualità che corrispondono a quelle richieste per essere controllori del traffico aereo: la capacità di prendere decisioni rapide, di gestire lo stress e di lavorare in squadra», sottolinea Perrin. L'obiettivo è attirare nuovi talenti verso una professione ancora poco conosciuta, ma essenziale per il funzionamento del trasporto aereo.
Nel frattempo, Skyguide investe anche nell'innovazione tecnologica per accompagnare la crescita del traffico. Una delle principali evoluzioni riguarda le comunicazioni tra controllori e piloti. Attualmente avvengono soprattutto via radio, ma in futuro si farà sempre più ricorso ai sistemi Data Link, che consentono di trasmettere istruzioni e informazioni attraverso messaggi digitali, con maggiore precisione e una quantità superiore di dati. La radio non scomparirà: continuerà a essere utilizzata, in particolare nelle situazioni più delicate.