Nel frattempo, Skyguide investe anche nell'innovazione tecnologica per accompagnare la crescita del traffico. Una delle principali evoluzioni riguarda le comunicazioni tra controllori e piloti. Attualmente avvengono soprattutto via radio, ma in futuro si farà sempre più ricorso ai sistemi Data Link, che consentono di trasmettere istruzioni e informazioni attraverso messaggi digitali, con maggiore precisione e una quantità superiore di dati. La radio non scomparirà: continuerà a essere utilizzata, in particolare nelle situazioni più delicate.