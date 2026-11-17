Psicoterapia a rischio rimborso, oltre 100mila firme per difenderla
Oltre 100 mila firme consegnate contro la proposta di limitare il rimborso delle sedute di psicoterapia da parte delle casse malattia.
BERNA - Confrontati con la possibilità che le loro prestazioni non vengano più rimborsate dalle casse malattia, come auspicato da una mozione presentata da una commissione del Consiglio nazionale, gli psicoterapeuti hanno inoltrato oggi alla Cancelleria federale una petizione in cui si sottolineano i benefici del loro lavoro per i pazienti.
La psicoterapia deve rimanere accessibile, secondo tre psicologhe all'origine della petizione che, nell'arco di tre settimane, ha raccolto oltre 100 mila firme, potendo anche contare sul sostegno della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologici (FSP) e di diversi politici di sinistra.
Le sedute di terapia sono rimborsate dal 2022. Di fronte all'aumento dei costi, la commissione della sanità del Nazionale vuole fare marcia indietro. A suo parere, i pazienti dovrebbero quindi far confermare la loro diagnosi da uno psichiatra prima di poter seguire una psicoterapia rimborsata dall'assicurazione. I promotori della petizione temono tempi di attesa ancora più lunghi, soprattutto alla luce della carenza di psichiatri in Svizzera.
A nome di una delle promotrici della petizione, Stephanie Karrer, le malattie mentali riguardano tutti. Ottenere un posto in terapia è già difficile. Non si può certo complicare ulteriormente la situazione, ha aggiunto. A parere dei firmatari di questo appello, la psicoterapia permette di evitare costi aggiuntivi a lungo termine; uno studio dell'Università di Losanna dimostra che un franco investito nella psicoterapia genera un beneficio economico stimato tra 1,5 e 4,05 franchi.
Oltre ai diretti interessati, anche il Consiglio federale si oppone alla mozione della commissione poiché teme ulteriori oneri amministrativi. L'Esecutivo non nega che gli aggravi per le psicoterapie siano aumentati ma, prima di prendere decisioni al riguardo, è indispensabile a suo avviso un'analisi preliminare basata sui dati.