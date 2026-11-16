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Ogni nuova infezione da HIV costa alla Svizzera oltre 730'000 franchi

Lo studio dell'Università di San Gallo evidenzia che la maggior parte dei costi deriva da fattori sociali e non sanitari.
Ogni nuova infezione da HIV costa alla Svizzera oltre 730'000 franchi
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Fonte Sda
di Redazione
Ogni nuova infezione da HIV costa alla Svizzera oltre 730'000 franchi
Lo studio dell'Università di San Gallo evidenzia che la maggior parte dei costi deriva da fattori sociali e non sanitari.

SAN GALLO - Una singola nuova infezione da HIV causa in Svizzera, nell'arco dell'intera vita, costi e conseguenze per una media di 731'130 franchi. Lo mostra un nuovo studio dell'Università di San Gallo (HSG). La parte più consistente non è rappresentata dai costi di medici e farmaci, bensì dai costi sociali conseguenti.

Come emerge da uno studio dell'HSG, i costi medici diretti per ogni nuova infezione ammontano a circa 289'584 franchi (40 percento). L'89 percento di questi è attribuibile alla terapia antiretrovirale (ART) per tutta la vita. Grazie a questi farmaci, oggi le persone HIV-positive possono raggiungere un'aspettativa di vita quasi normale e non trasmettere più il virus per via sessuale.

Tuttavia, secondo lo studio, pesano molto di più i costi indiretti e sociali, pari a 441'546 franchi (60 percento). Tra questi, i ricercatori includono la perdita monetizzata della qualità della vita, le perdite di produttività dovute alla riduzione della capacità lavorativa per malattia e ai decessi prematuri, nonché i costi per la maggiore incidenza di depressioni.

In Svizzera, si stima che il 93 percento delle persone colpite sia a conoscenza della propria infezione. Se questa quota di diagnosi fosse aumentata all'obiettivo del 95 percento fissato dall'organizzazione ONU Unaids, secondo i calcoli modello dell'HSG si potrebbero evitare tra 24 e 70 nuove infezioni. Questo corrisponderebbe a un potenziale di risparmio a lungo termine compreso tra 17,8 e 51,2 milioni di franchi.

Lo studio è stato finanziato dall'azienda farmaceutica Gilead Sciences Switzerland.

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