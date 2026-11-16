Ogni nuova infezione da HIV costa alla Svizzera oltre 730'000 franchi
Lo studio dell'Università di San Gallo evidenzia che la maggior parte dei costi deriva da fattori sociali e non sanitari.
SAN GALLO - Una singola nuova infezione da HIV causa in Svizzera, nell'arco dell'intera vita, costi e conseguenze per una media di 731'130 franchi. Lo mostra un nuovo studio dell'Università di San Gallo (HSG). La parte più consistente non è rappresentata dai costi di medici e farmaci, bensì dai costi sociali conseguenti.
Come emerge da uno studio dell'HSG, i costi medici diretti per ogni nuova infezione ammontano a circa 289'584 franchi (40 percento). L'89 percento di questi è attribuibile alla terapia antiretrovirale (ART) per tutta la vita. Grazie a questi farmaci, oggi le persone HIV-positive possono raggiungere un'aspettativa di vita quasi normale e non trasmettere più il virus per via sessuale.
Tuttavia, secondo lo studio, pesano molto di più i costi indiretti e sociali, pari a 441'546 franchi (60 percento). Tra questi, i ricercatori includono la perdita monetizzata della qualità della vita, le perdite di produttività dovute alla riduzione della capacità lavorativa per malattia e ai decessi prematuri, nonché i costi per la maggiore incidenza di depressioni.
In Svizzera, si stima che il 93 percento delle persone colpite sia a conoscenza della propria infezione. Se questa quota di diagnosi fosse aumentata all'obiettivo del 95 percento fissato dall'organizzazione ONU Unaids, secondo i calcoli modello dell'HSG si potrebbero evitare tra 24 e 70 nuove infezioni. Questo corrisponderebbe a un potenziale di risparmio a lungo termine compreso tra 17,8 e 51,2 milioni di franchi.
Lo studio è stato finanziato dall'azienda farmaceutica Gilead Sciences Switzerland.