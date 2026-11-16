Ogni nuova infezione da HIV costa alla Svizzera oltre 730'000 franchi

Tuttavia, secondo lo studio, pesano molto di più i costi indiretti e sociali, pari a 441'546 franchi (60 percento). Tra questi, i ricercatori includono la perdita monetizzata della qualità della vita, le perdite di produttività dovute alla riduzione della capacità lavorativa per malattia e ai decessi prematuri, nonché i costi per la maggiore incidenza di depressioni.

In Svizzera, si stima che il 93 percento delle persone colpite sia a conoscenza della propria infezione. Se questa quota di diagnosi fosse aumentata all'obiettivo del 95 percento fissato dall'organizzazione ONU Unaids, secondo i calcoli modello dell'HSG si potrebbero evitare tra 24 e 70 nuove infezioni. Questo corrisponderebbe a un potenziale di risparmio a lungo termine compreso tra 17,8 e 51,2 milioni di franchi.