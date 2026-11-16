La forza dell'economia svizzera ha sorpreso gli esperti

Nel secondo trimestre l'espansione era stata trainata soprattutto dal settore chimico e farmaceutico, caratterizzato da un andamento particolarmente volatile. «La prevista normalizzazione si è ora verificata», spiega Felicitas Kemeny, responsabile del settore congiuntura presso la Segreteria di Stato dell'economia (Seco), in dichiarazioni raccolte dall'agenzia Awp. Malgrado il rallentamento, il comparto industriale ha complessivamente registrato un'ulteriore progressione. Il ramo dei servizi, invece, è rimasto sostanzialmente stagnante.