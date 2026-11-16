La forza dell'economia svizzera ha sorpreso gli esperti
Nonostante alcuni fattori straordinari, la solidità della congiuntura suggerisce prospettive ancora favorevoli nel breve termine
ZURIGO - L'andamento dell'economia svizzera nel terzo trimestre, con il prodotto interno lordo (Pil) salito dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, si è rivelato migliore delle attese degli esperti. Dopo la forte espansione del trimestre precedente (+1,5%) diversi analisti avevano infatti ipotizzato una lieve contrazione del Pil. Nel sondaggio condotto dall'agenzia Awp le aspettative erano in media per una stagnazione.
Nel secondo trimestre l'espansione era stata trainata soprattutto dal settore chimico e farmaceutico, caratterizzato da un andamento particolarmente volatile. «La prevista normalizzazione si è ora verificata», spiega Felicitas Kemeny, responsabile del settore congiuntura presso la Segreteria di Stato dell'economia (Seco), in dichiarazioni raccolte dall'agenzia Awp. Malgrado il rallentamento, il comparto industriale ha complessivamente registrato un'ulteriore progressione. Il ramo dei servizi, invece, è rimasto sostanzialmente stagnante.
«L'economia svizzera è riuscita ancora una volta a comportarsi meglio del previsto», commenta Alexander Koch, economista di Raiffeisen. Per Karsten Junius, di Safra Sarasin, il risultato conferma la solidità della congiuntura e la prosecuzione della fase di ripresa. Anche Santosh Brivio, economista di Banca Migros, definisce la crescita «notevolmente robusta».
Le prospettive a breve termine rimangono favorevoli. Stando a Kevin Gismondi, esperto della Banca cantonale di Zurigo (ZKB), gli indicatori congiunturali disponibili per il quarto trimestre delineano finora un quadro positivo. In particolare da ottobre l'indice settimanale dell'attività economica della Seco ha ripreso a crescere con maggiore vigore. Anche altri indicatori si collocano nettamente al di sopra delle rispettive medie di lungo periodo.
Non mancano tuttavia elementi di cautela. Brivio sottolinea che l'andamento del Pil è stato influenzato da diversi fattori straordinari, elemento che renderà più difficile mantenere gli attuali ritmi di crescita: con il venir meno dei contributi eccezionali anche lo slancio economico potrebbe infatti attenuarsi. Lo specialista di Banca Migros prevede pertanto un moderato rallentamento della crescita nel 2027.