In fuga senza patente, lo rintraccia il cane
Il giovane è stato arrestato dopo un inseguimento culminato tra i boschi di Oberdorf.
Il giovane è stato arrestato dopo un inseguimento culminato tra i boschi di Oberdorf.
OBERDORF - Un automobilista 18enne, senza patente, ha eluso un posto di blocco della polizia ed è fuggito ieri sera a Oberdorf (NW). Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo in un bosco dopo una ricerca condotta con l'ausilio di un drone e di un cane poliziotto.
Stando ai primi accertamenti, l'automobilista proveniente da Stans ha ignorato il segnale di stop a un controllo stradale allestito dalla polizia. Un agente ha dovuto gettarsi al lato della strada per evitare di essere investito dall'auto, si legge in una nota odierna della polizia cantonale nidvaldese.
Una pattuglia ha quindi iniziato l'inseguimento. Il conducente in fuga ha proseguito a velocità molto elevata e ha spento i fari dell'auto. Poco dopo, la polizia ha rinvenuto la vettura abbandonata ai margini di una foresta e fermato due passeggere.
Un cane di servizio ha poi rintracciato e arrestato anche il conducente nel bosco. Stando al comunicato, non aveva la licenza di guida.