In fuga senza patente, lo rintraccia il cane

Una pattuglia ha quindi iniziato l'inseguimento. Il conducente in fuga ha proseguito a velocità molto elevata e ha spento i fari dell'auto. Poco dopo, la polizia ha rinvenuto la vettura abbandonata ai margini di una foresta e fermato due passeggere.

Un cane di servizio ha poi rintracciato e arrestato anche il conducente nel bosco. Stando al comunicato, non aveva la licenza di guida.