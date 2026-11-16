VINCI UN IPHONE17!
Giovani, dite la vostra: cosa vi piace, cosa no e cosa vi preoccupa?
Hai fra i 16 e i 30 anni? Allora vogliamo saperne di più: cosa conta davvero per te, cosa ti sta a cuore e come guardi al futuro? La tua opinione conta!
Unsplash
Giovani, dite la vostra: cosa vi piace, cosa no e cosa vi preoccupa?
Hai fra i 16 e i 30 anni? Allora vogliamo saperne di più: cosa conta davvero per te, cosa ti sta a cuore e come guardi al futuro? La tua opinione conta!
Dalla salute mentale alla carriera, dal futuro ai tuoi obiettivi di vita, fino alla famiglia e all'intelligenza artificiale.
Le aspirazioni e le preoccupazioni dei giovani svizzeri vengono annualmente raccolte dal Barometro dei giovani Merck (Merck Jugendbarometer) realizzato dal noto istituto di ricerca gfs.bern.
Se hai fra i 16 e i 30 anni, puoi contribuire anche tu facendo sentire anche la tua voce. Come? È facile, basta cliccare qui!
Partecipando, avrai la possibilità di vincere un iPhone 17.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!