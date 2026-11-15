Un uomo ferito gravemente, fermato un sospettato
Il fatto di sangue è accaduto nel pomeriggio di domenica a Erstfeld
ERSTFELD - Fatto di sangue oggi pomeriggio a Erstfeld (UR): un cittadino ceco di 35 anni è stato rinvenuto dalla polizia gravemente ferito. Un secondo uomo di 56 anni, anch'egli di cittadinanza ceca, è stato fermato poco dopo a Bürglen. Entrambi risiedono nel Cantone.
Poco dopo le 15.15, la polizia ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo che sanguinava in zona Bärenbodenweg. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 35enne, subito affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato all’ospedale cantonale di Uri.
Poco dopo, le forze dell’ordine hanno fermato a Bürglen il presunto autore del reato, precisa una nota odierna della cantonale. Anche quest'ultimo presentava ferite e ha dovuto essere medicato. Procura e polizia hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
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