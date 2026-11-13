Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

La risposta è no. A chiarirlo è Roger Rudolph, professore di diritto del lavoro all'Università di Zurigo e consulente presso lo studio legale Streiff von Kaenel AG. «Il rischio che gli strumenti di lavoro funzionino è a carico del datore di lavoro. È la stessa situazione di quando una fabbrica brucia», spiega l'esperto. In base all'articolo 324 del Codice delle obbligazioni svizzero, il salario deve essere corrisposto anche quando il dipendente non può lavorare a causa di un guasto tecnico, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro ne sia responsabile. Lo stesso principio vale per chi è assunto con una retribuzione oraria.