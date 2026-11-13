Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
Il guasto di Microsoft ha complicato il lavoro in molti uffici. L’esperto di diritto del lavoro Roger Rudolph spiega chi paga il disservizio e cosa devono fare i dipendenti
Il guasto di Microsoft ha complicato il lavoro in molti uffici. L’esperto di diritto del lavoro Roger Rudolph spiega chi paga il disservizio e cosa devono fare i dipendenti
ZURIGO - Il guasto mondiale ai servizi cloud di Microsoft, iniziato giovedì sera, sta creando disagi anche negli uffici svizzeri. Outlook non funziona correttamente, le e-mail sono in parte inaccessibili e alcune funzioni del calendario risultano limitate. Problemi che interessano anche altri servizi di Microsoft 365, tra cui Teams e l'assistente di intelligenza artificiale Copilot. Ma cosa succede quando un dipendente è pronto a lavorare e gli strumenti informatici non funzionano? Il datore di lavoro può obbligarlo a recuperare le ore perse?
La risposta è no. A chiarirlo è Roger Rudolph, professore di diritto del lavoro all'Università di Zurigo e consulente presso lo studio legale Streiff von Kaenel AG. «Il rischio che gli strumenti di lavoro funzionino è a carico del datore di lavoro. È la stessa situazione di quando una fabbrica brucia», spiega l'esperto. In base all'articolo 324 del Codice delle obbligazioni svizzero, il salario deve essere corrisposto anche quando il dipendente non può lavorare a causa di un guasto tecnico, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro ne sia responsabile. Lo stesso principio vale per chi è assunto con una retribuzione oraria.
Niente ore negative o ferie obbligatorie
Il datore di lavoro non può registrare ore negative, pretendere che il tempo perso venga recuperato la sera o imporre ai dipendenti di utilizzare ferie e ore supplementari per compensare il disservizio. Può però assegnare temporaneamente altre mansioni ragionevoli, che non richiedano l'utilizzo dei sistemi informatici interessati dal guasto. I lavoratori, dal canto loro, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente il problema ai superiori, anche se non è necessaria una documentazione particolare. Chi perde un appuntamento con un cliente o una scadenza a causa dell'interruzione, senza averne colpa, non ne è ritenuto responsabile.
Si può lasciare l'ufficio durante il guasto?
La situazione è più delicata quando non ci sono attività alternative da svolgere. Secondo Rudolph, se il lavoro è completamente bloccato, può essere ragionevole utilizzare il tempo per altre occupazioni. Questo, tuttavia, non significa che i dipendenti possano automaticamente lasciare il posto di lavoro. «Il datore di lavoro può pretendere che i dipendenti restino sul posto, per poter riprendere il lavoro rapidamente una volta terminato il guasto», precisa l'esperto. Quanto all'utilizzo di computer, telefoni o account di posta elettronica privati, il datore di lavoro non può imporlo come soluzione ordinaria. Potrebbero tuttavia esserci eccezioni in situazioni di particolare urgenza aziendale, ad esempio quando un affare rischia di saltare.
Cosa fare se il salario viene decurtato?
Se il datore di lavoro decide comunque di trattenere parte dello stipendio o di conteggiare negativamente le ore perse, Rudolph consiglia innanzitutto di affrontare la questione attraverso un colloquio, richiamando le disposizioni del diritto del lavoro. Il tempo durante il quale il dipendente resta a disposizione deve essere conteggiato e retribuito. Se non si raggiunge un accordo, rimane la possibilità di far valere i propri diritti davanti a un tribunale. Una scelta che, riconosce l'esperto, molti lavoratori esitano a compiere per timore di compromettere il rapporto con il datore di lavoro o di perdere il posto. «Ma resta solo la via legale», conclude Rudolph.