Bambini nel traffico, sette morti nel 2025: «Più protezione»
È la richiesta di UPI e USTRA: limiti di velocità, infrastrutture e formazione al centro delle strategie per ridurre incidenti tra i minori.
BERNA - Nel 2025, sulle strade svizzere, sette bambini hanno perso la vita e 154 sono rimasti gravemente feriti. Circa il 70% delle vittime e dei feriti gravi si spostava a piedi o in bicicletta. Per l’UPI e l’USTRA, la loro sicurezza non può dipendere soltanto dai genitori: servono interventi coordinati nella scuola, nella pianificazione dei trasporti, nelle infrastrutture stradali, nella tecnologia dei veicoli e a livello politico.
Negli ultimi decenni la Svizzera ha compiuto notevoli progressi. Nel 1980, oltre 1’700 bambini fino a 14 anni erano rimasti gravemente feriti o avevano perso la vita in incidenti stradali; oggi il numero si è ridotto a circa un decimo. Gli incidenti gravi, tuttavia, continuano a verificarsi.
I bambini sono tra gli utenti della strada più vulnerabili perché, a causa del loro sviluppo, non sono ancora in grado di riconoscere e affrontare i pericoli come gli adulti. Molte delle capacità cognitive, sensoriali e motorie necessarie per valutare correttamente i rischi e reagire in modo adeguato si sviluppano infatti soltanto con l’avanzare dell’età. Non possono quindi essere considerati gli unici responsabili della propria sicurezza e, fino a quando queste capacità non sono pienamente sviluppate, hanno bisogno di una protezione particolare.
Il tema è stato al centro del Forum Sicurezza stradale Svizzera, organizzato per la prima volta congiuntamente da UPI e USTRA. I principali attori impegnati nella sicurezza stradale hanno discusso di come proteggere più efficacemente i bambini, indicando la necessità di un approccio trasversale che coinvolga, oltre alle famiglie, il sistema scolastico, i Comuni, la pianificazione dei trasporti, le autorità, la politica e le organizzazioni di prevenzione.
Una priorità riguarda la progettazione di spazi stradali capaci di «perdonare» gli errori dei più piccoli. Poiché non ci si può aspettare che riconoscano sempre i pericoli e si comportino nel modo corretto, le infrastrutture devono essere concepite in modo da proteggerli. In questo contesto, limiti di 30 km/h e attraversamenti sicuri sono considerati determinanti: secondo UPI e USTRA, occorre sfruttare pienamente le possibilità già esistenti per ridurre sistematicamente la velocità nei luoghi frequentati dai bambini.
Anche la sicurezza dei percorsi casa-scuola richiede un impegno permanente. I Comuni sono invitati a individuare regolarmente i punti pericolosi e a metterli in sicurezza, coinvolgendo bambini e genitori. Tra gli strumenti citati figura la piattaforma percorso casa-scuola.ch, che combina soluzioni digitali, partecipazione e prevenzione locale per sostenere famiglie, scuole e autorità.
Un ulteriore ambito d’intervento è l’educazione stradale. Bambini e bambine devono essere accompagnati nell’apprendimento dei comportamenti che permettono loro di muoversi nel traffico nel modo più sicuro possibile. Scuole, genitori e polizia hanno quindi un ruolo centrale nella formazione e nella sensibilizzazione.
La prevenzione passa inoltre dalla tecnologia dei veicoli. Molti standard di sicurezza sono definiti a livello internazionale e, per questo, la partecipazione della Svizzera è ritenuta particolarmente importante. L’USTRA contribuisce ai lavori dell’UNECE, mentre l’UPI opera nell’ambito di Euro NCAP, con l’obiettivo di migliorare la protezione offerta dai veicoli, in particolare ai bambini, già prima della loro immissione nella circolazione stradale.
Secondo l’UPI, non si deve aspettare che si verifichi un incidente grave prima di intervenire. È necessario un approccio proattivo, coordinato e sistemico, nel quale politica, autorità, scuola, pianificazione dei trasporti e organizzazioni di prevenzione orientino i propri interventi verso misure efficaci e basate sulle evidenze.
L’obiettivo dichiarato dall’UPI è che nessun bambino perda più la vita sulle strade svizzere. Per realizzare questa «Vision Zero» è richiesto l’impegno di tutti i responsabili e l’attenzione degli adulti, tanto sulla strada quanto a Palazzo federale.