Bambini nel traffico, sette morti nel 2025: «Più protezione»

I bambini sono tra gli utenti della strada più vulnerabili perché, a causa del loro sviluppo, non sono ancora in grado di riconoscere e affrontare i pericoli come gli adulti. Molte delle capacità cognitive, sensoriali e motorie necessarie per valutare correttamente i rischi e reagire in modo adeguato si sviluppano infatti soltanto con l’avanzare dell’età. Non possono quindi essere considerati gli unici responsabili della propria sicurezza e, fino a quando queste capacità non sono pienamente sviluppate, hanno bisogno di una protezione particolare.

Il tema è stato al centro del Forum Sicurezza stradale Svizzera, organizzato per la prima volta congiuntamente da UPI e USTRA. I principali attori impegnati nella sicurezza stradale hanno discusso di come proteggere più efficacemente i bambini, indicando la necessità di un approccio trasversale che coinvolga, oltre alle famiglie, il sistema scolastico, i Comuni, la pianificazione dei trasporti, le autorità, la politica e le organizzazioni di prevenzione.