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Il consigliere nazionale Jean-Luc Addor lascia

Conclude anticipatamente il mandato e apre la strada a nuove strategie politiche per il partito
Il consigliere nazionale Jean-Luc Addor lascia
20min/Matthias Spicher
Fonte Ats
di Redazione
Il consigliere nazionale Jean-Luc Addor lascia
Conclude anticipatamente il mandato e apre la strada a nuove strategie politiche per il partito

SION - Il consigliere nazionale vallesano dell'UDC Jean-Luc Addor ha annunciato che lascerà la carica il prossimo 28 febbraio, in anticipo quindi rispetto alle elezioni federali dell'ottobre 2027. Gli subentrerà Cyrille Fauchère.

Jean-Luc Addor, 62 anni, esponente dell'UDC del Vallese romando (UDCVR), era subentrato a Oskar Freysinger alla Camera del popolo nel 2015. Di professione avvocato, è stato rieletto sia nel 2019 che nel 2023. In seno al Consiglio nazionale, Addor fa parte della Commissione per la politica di sicurezza e di quella delle istituzioni politiche.

"È giunto il momento di lasciare spazio alle nuove leve e di dare una spinta al mio successore", ha detto il consigliere nazionale UDC alla tv regionale Canal9. "Il fatto di avere un uscente sulla lista tra poco meno di un anno è un fattore che può aiutare (l'UDC del Vallese romando, ndr.) a raggiungere l'obiettivo di conquistare un secondo seggio", ha aggiunto.

Il successore di Jean-Luc Addor è Cyrille Fauchère, 45 anni, che alle federali del 2023 era risultato il primo subentrante sulla lista dell'UDCVR. Storico di professione, Fauchère fa parte dal 2013 dell'esecutivo della città di Sion ed è deputato in Gran consiglio dal 2017, dopo esserlo stato già tra il 2003 e il 2005.

Gli otto seggi del Vallese in Consiglio nazionale sono attualmente ripartiti fra 3 esponenti del Centro, 2 UDC (uno dell'Alto Vallese tedesco e lo stesso Addor del Vallese romando), 1 PLR, 1 PS e 1 Verde.

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