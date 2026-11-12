Il consigliere nazionale Jean-Luc Addor lascia

"È giunto il momento di lasciare spazio alle nuove leve e di dare una spinta al mio successore", ha detto il consigliere nazionale UDC alla tv regionale Canal9. "Il fatto di avere un uscente sulla lista tra poco meno di un anno è un fattore che può aiutare (l'UDC del Vallese romando, ndr.) a raggiungere l'obiettivo di conquistare un secondo seggio", ha aggiunto.

Il successore di Jean-Luc Addor è Cyrille Fauchère, 45 anni, che alle federali del 2023 era risultato il primo subentrante sulla lista dell'UDCVR. Storico di professione, Fauchère fa parte dal 2013 dell'esecutivo della città di Sion ed è deputato in Gran consiglio dal 2017, dopo esserlo stato già tra il 2003 e il 2005.