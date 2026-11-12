Per la Corte europea dei diritti dell'uomo la polizia svizzera «è stata troppo violenta»

Sulle modalità dell'arresto le versioni divergono. Secondo il ricorrente, che soffre di disturbi psichici, i poliziotti lo avrebbero colpito al volto, trascinato fuori da un veicolo e inferto altri colpi, sebbene fosse già stato immobilizzato. I poliziotti, invece, negano di aver colpito l'uomo dopo averlo bloccato.

L'uomo è stato successivamente condannato per aver colpito i poliziotti. Allo stesso tempo ha sporto denuncia contro gli agenti. La sorveglianza della polizia ginevrina (IGS) ha indagato sull'accaduto e ha concluso che l'uso della forza era giustificato in considerazione della resistenza opposta dall'uomo.