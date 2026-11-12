Per la Corte europea dei diritti dell'uomo la polizia svizzera «è stata troppo violenta»
Al vaglio, un intervento muscoloso per il fermo di un uomo con problemi psichici a Ginevra.
LOSANNA - La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato la Svizzera per violenza della polizia durante un controllo a Ginevra. I poliziotti avevano usato una forza sproporzionata nei confronti di un uomo agitato. In tal modo hanno violato il divieto di trattamenti inumani e degradanti.
La sentenza, resa nota giovedì dalla "Tribune de Genève, riguarda un episodio del 2018. La Svizzera deve pagare al ginevrino quasi 10'000 franchi di risarcimento danni e farsi carico delle spese processuali.
Sulle modalità dell'arresto le versioni divergono. Secondo il ricorrente, che soffre di disturbi psichici, i poliziotti lo avrebbero colpito al volto, trascinato fuori da un veicolo e inferto altri colpi, sebbene fosse già stato immobilizzato. I poliziotti, invece, negano di aver colpito l'uomo dopo averlo bloccato.
L'uomo è stato successivamente condannato per aver colpito i poliziotti. Allo stesso tempo ha sporto denuncia contro gli agenti. La sorveglianza della polizia ginevrina (IGS) ha indagato sull'accaduto e ha concluso che l'uso della forza era giustificato in considerazione della resistenza opposta dall'uomo.
La giustizia ginevrina ha condiviso questa valutazione. Anche il Tribunale federale ha giudicato proporzionato l'operato dei poliziotti.
Indagini insufficienti
La CEDU è invece giunta a una conclusione diversa. Secondo i giudici di Strasburgo, l'uso della forza è stato sproporzionato. Inoltre, hanno criticato le successive indagini come insufficienti.
L'avvocata del ricorrente, Dina Bazarbachi, ha parlato alla Tribune de Genève di una vittoria completa. Otto anni dopo i fatti, la giustizia europea riconosce ciò che la giustizia ginevrina non ha voluto vedere. Ha chiesto la creazione di un'istanza indipendente per indagare sui casi che coinvolgono agenti di polizia.