Congedo parentale di 18 settimane, l'iniziativa è riuscita
Le firme valide sono più di 111mila
BERNA - È riuscita ufficialmente l'iniziativa popolare che chiede un congedo parentale di 18 settimane sia per i padri che le madri. Stando alla Cancelleria federale, delle 112'529 firme depositate il 30 di settembre, 111'151 sono valide.
Per la riuscita di un'iniziativa popolare è necessario raccogliere 100 mila firme entro 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo nel Foglio federale.
A sostegno dell'iniziativa "Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)", figurano rappresentanti del Centro, dei Verdi, del PVL, del PS, del PEV e del PLR, nonché l'organizzazione femminile Alliance F e l'organizzazione sindacale Travail.Suisse.
Il testo chiede un congedo parentale «equo e indennizzato» alla nascita di un figlio e punta a modificare la costituzione in modo da «promuovere l'uguaglianza di fatto tra i sessi, in particolare permettendo a entrambi i genitori di esercitare un'attività lucrativa». Madri e padri, dunque, dovrebbero poter beneficiare di un congedo parentale della stessa durata.
Più nel dettaglio i promotori chiedono che il congedo non sia trasferibile e, in linea di massima, fruibile in modo alternato al massimo per un quarto del totale.
L'importo minimo e il finanziamento dell'indennità dovrebbero essere stabiliti in base ai principi applicabili all'indennità per coloro che prestano servizio militare o servizio civile e dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 100% nel caso dei salari più bassi.