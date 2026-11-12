Borsa svizzera, nuovo record: «La febbre dei massimi ha nuovamente contagiato gli investitori»
La crescita dell'indice SMI è sostenuta dal calo dei prezzi dell'energia e da risultati societari positivi.
ZURIGO - La borsa svizzera continua a macinare terreno e oggi ha stabilito un nuovo record: in mattinata l'indice dei valori guida SMI è salito fino a 15'200,17 punti, livello finora mai raggiunto in quasi 40 anni di storia. Poco dopo mezzogiorno l'indicatore segnava 15'174,15 punti, in progressione dello 0,80% rispetto a ieri.
«Il calo dei prezzi dell'energia, i dati trimestrali convincenti e la speranza di una ripresa economica duratura forniscono una base sempre più ampia per il proseguimento del rally di fine anno», afferma un analista citato dall'agenzia Awp. E un altro aggiunge: «A quanto pare, la febbre dei massimi ha nuovamente contagiato gli investitori».
Il precedente record assoluto risaliva al 5 novembre. Come si ricorderà l'SMI - Swiss Market Index - è nato ormai quasi quattro decenni or sono, il 30 giugno 1988. Allora partì con 1500 punti e nel frattempo si è quindi moltiplicato per oltre dieci volte. La performance del 2026 è al momento del +14%.