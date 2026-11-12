Gli svizzeri vogliono un'agricoltura produttiva, ma rispettosa dell'ambiente

Produrre locale nel rispetto dell'ambiente

La popolazione sostiene la produzione alimentare svizzera, ma chiede che avvenga nel rispetto delle risorse naturali. La protezione delle acque ottiene un punteggio di 4,4 su 5, mentre quella dei suoli raggiunge 4,3. Particolarmente significativa è la crescente attenzione all'impatto ambientale dell'alimentazione, la cui importanza è passata da 2,7 punti nel 2022 a 4,1 nel 2026. Anche il benessere degli animali rimane centrale, con un punteggio di 4,5. Gli intervistati si dichiarano inoltre favorevoli agli aiuti statali, soprattutto per l'agricoltura di montagna, il benessere animale e l'ecologia. Diminuisce invece il numero di persone che ritiene necessario rendere le aziende agricole più competitive attraverso processi di aggregazione.

Buona immagine

L'agricoltura svizzera continua a godere di una reputazione complessivamente positiva. La maggioranza degli intervistati ritiene che il lavoro delle famiglie contadine non sia adeguatamente remunerato. Allo stesso tempo, però, aumentano le aspettative nei confronti del settore, soprattutto in materia di sostenibilità e capacità di rinnovamento. Tra il 2022 e il 2026, la quota di persone che considera gli agricoltori restii al cambiamento è salita dal 31% al 55%. Nonostante questo dato, l'81% degli intervistati continua a giudicarli attenti alle esigenze dei consumatori e il 75% li considera intraprendenti.