Gli svizzeri vogliono un'agricoltura produttiva, ma rispettosa dell'ambiente
Un sondaggio dell'UFAG evidenzia il sostegno agli aiuti pubblici per i contadini. Crescono le aspettative sulla sostenibilità e sulla capacità di adattarsi.
BERNA - Gli agricoltori svizzeri devono essere in grado di produrre abbastanza cibo per nutrire la popolazione, anche in tempi di crisi, senza però compromettere l'ambiente e le risorse naturali. È quanto emerge da un'indagine Univox condotta per conto dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Il sondaggio, pubblicato oggi e realizzato dall'istituto gfs-zürich nel mese di novembre su un campione di 1013 persone, evidenzia inoltre un ampio sostegno agli aiuti pubblici destinati al settore agricolo.
In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e incertezze climatiche, la sicurezza alimentare rappresenta una priorità crescente per la popolazione. L'importanza attribuita alla produzione di derrate alimentari raggiunge infatti un punteggio di 4,6 su 5, contro il 3,9 registrato nel 2018. Anche l'approvvigionamento locale e la sicurezza alimentare nei periodi di crisi ottengono valutazioni elevate, entrambi con 4,5 punti. Secondo lo studio, la politica agricola deve quindi garantire la capacità produttiva del settore e rafforzarne la resilienza.
Produrre locale nel rispetto dell'ambiente
La popolazione sostiene la produzione alimentare svizzera, ma chiede che avvenga nel rispetto delle risorse naturali. La protezione delle acque ottiene un punteggio di 4,4 su 5, mentre quella dei suoli raggiunge 4,3. Particolarmente significativa è la crescente attenzione all'impatto ambientale dell'alimentazione, la cui importanza è passata da 2,7 punti nel 2022 a 4,1 nel 2026. Anche il benessere degli animali rimane centrale, con un punteggio di 4,5. Gli intervistati si dichiarano inoltre favorevoli agli aiuti statali, soprattutto per l'agricoltura di montagna, il benessere animale e l'ecologia. Diminuisce invece il numero di persone che ritiene necessario rendere le aziende agricole più competitive attraverso processi di aggregazione.
Buona immagine
L'agricoltura svizzera continua a godere di una reputazione complessivamente positiva. La maggioranza degli intervistati ritiene che il lavoro delle famiglie contadine non sia adeguatamente remunerato. Allo stesso tempo, però, aumentano le aspettative nei confronti del settore, soprattutto in materia di sostenibilità e capacità di rinnovamento. Tra il 2022 e il 2026, la quota di persone che considera gli agricoltori restii al cambiamento è salita dal 31% al 55%. Nonostante questo dato, l'81% degli intervistati continua a giudicarli attenti alle esigenze dei consumatori e il 75% li considera intraprendenti.
Le sfide future
Garantire la produzione alimentare, preservare le risorse naturali e adattarsi ai cambiamenti climatici e sociali sono le principali sfide individuate dal sondaggio. L'UFAG sottolinea che le misure previste nell'ambito della futura politica agricola PA30+, insieme alla ricerca su varietà vegetali più robuste, al rafforzamento della protezione delle piante e agli accordi sugli obiettivi con la filiera agroalimentare, puntano proprio a rispondere a queste esigenze. L'obiettivo è aumentare la resilienza e la capacità produttiva dell'agricoltura svizzera, accompagnandone l'adattamento ai cambiamenti climatici e riducendone l'impatto ambientale.
Lo studio Univox monitora dal 1996 l'opinione della popolazione sull'agricoltura svizzera e viene pubblicato ogni tre o quattro anni. Nell'edizione 2026, il 62% delle risposte proviene dalla Svizzera tedesca, il 24% dalla Svizzera romanda e il 14% dalla Svizzera italiana.