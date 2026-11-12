Nati prematuramente, in Svizzera sono quasi 5000 ogni anno
Associazioni e ospedali promuovono iniziative per informare e sostenere le famiglie
LUCERNA - Ogni anno, in Svizzera, circa 5000 bambini nascono prima della 37a settimana di gravidanza. Domenica, in occasione della Giornata mondiale della prematurità, ospedali e associazioni di volontari organizzano diversi eventi di sensibilizzazione.
Stando agli ultimi dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2023 nella Confederazione sono nati prematuramente 4920 neonati. Secondo le informazioni della Società svizzera di pediatria, rappresentano circa il 6% di tutti i bambini venuti al mondo in Svizzera.
In nove ospedali elvetici, i genitori di bambini nati prematuramente sono attualmente sostenuti da volontarie e volontari, ha indicato l'organizzazione Frühchen & Neokinder Schweiz in vista della giornata d'azione.
Domenica, ad esempio, il Servizio di neonatologia dell'Ospedale universitario di Losanna (CHUV) aprirà le sue porte per laboratori gratuiti senza iscrizione. Il pubblico potrà scoprire le cure orientate allo sviluppo e visitare l'ambulanza neonatale "Baby Rescue". Il polo ospedaliero organizza una corsa senza classifica per sostenere le famiglie e le équipe di cura.
A Ginevra, l'Ospedale universitario (HUG) accoglierà invece il pubblico martedì. In programma, la presentazione di un'incubatrice attrezzata e dei laboratori. Anche i genitori dei bambini prematuri possono beneficiare del sostegno di volontari che hanno vissuto esperienze simili.
Un bambino è considerato prematuro quando nasce prima del termine, ovvero prima della fine della delle 37 settimane di gravidanza, stando all'UST. Le difficoltà per le famiglie coinvolte spesso si protraggono ben oltre il periodo trascorso in ospedale.