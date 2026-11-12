Nati prematuramente, in Svizzera sono quasi 5000 ogni anno

In nove ospedali elvetici, i genitori di bambini nati prematuramente sono attualmente sostenuti da volontarie e volontari, ha indicato l'organizzazione Frühchen & Neokinder Schweiz in vista della giornata d'azione.

Domenica, ad esempio, il Servizio di neonatologia dell'Ospedale universitario di Losanna (CHUV) aprirà le sue porte per laboratori gratuiti senza iscrizione. Il pubblico potrà scoprire le cure orientate allo sviluppo e visitare l'ambulanza neonatale "Baby Rescue". Il polo ospedaliero organizza una corsa senza classifica per sostenere le famiglie e le équipe di cura.