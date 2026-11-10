Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

MENDRISIO - Oltre 3'800 firme raccolte in poco più di una settimana. Ma per Roberto Ostinelli non sono abbastanza: l'obiettivo è arrivare a 30'000 adesioni per mandare un segnale forte alla politica ticinese. È la sfida lanciata dal medico e deputato indipendente momò, promotore della petizione «urgente» per «salvare il nostro Ticino e il ceto medio». L'iniziativa, lanciata il 1° novembre con il titolo «Un'assicurazione sanitaria internazionale e imposta federale diretta per i ticinesi», punta ad alleggerire il peso dei premi di cassa malati sulle famiglie e a tutelare le finanze cantonali.



Due le richieste rivolte al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio: evadere entro tre mesi la sua mozione numero 1986, relativa alla possibilità di ricorrere ad assicurazioni sanitarie internazionali, e bloccare immediatamente i versamenti dell'imposta federale diretta a Berna, trattenendo le risorse in Ticino. Una misura, quest'ultima, che Ostinelli definisce «un atto di necessità e autotutela».