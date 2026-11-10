Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
Il medico e deputato indipendente momò lancia una petizione per aprire alle assicurazioni sanitarie internazionali e trattenere in Ticino l'imposta federale diretta. E sprona i cittadini: «Non siate comodi! Osate! Attivatevi!»
Il medico e deputato indipendente momò lancia una petizione per aprire alle assicurazioni sanitarie internazionali e trattenere in Ticino l'imposta federale diretta. E sprona i cittadini: «Non siate comodi! Osate! Attivatevi!»
MENDRISIO - Oltre 3'800 firme raccolte in poco più di una settimana. Ma per Roberto Ostinelli non sono abbastanza: l'obiettivo è arrivare a 30'000 adesioni per mandare un segnale forte alla politica ticinese. È la sfida lanciata dal medico e deputato indipendente momò, promotore della petizione «urgente» per «salvare il nostro Ticino e il ceto medio». L'iniziativa, lanciata il 1° novembre con il titolo «Un'assicurazione sanitaria internazionale e imposta federale diretta per i ticinesi», punta ad alleggerire il peso dei premi di cassa malati sulle famiglie e a tutelare le finanze cantonali.
Due le richieste rivolte al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio: evadere entro tre mesi la sua mozione numero 1986, relativa alla possibilità di ricorrere ad assicurazioni sanitarie internazionali, e bloccare immediatamente i versamenti dell'imposta federale diretta a Berna, trattenendo le risorse in Ticino. Una misura, quest'ultima, che Ostinelli definisce «un atto di necessità e autotutela».
«Le nostre risorse fiscali devono restare qui per proteggere il nostro territorio e costringere la Confederazione a trattarci con equità», sostiene il deputato nel video social con cui ha lanciato la petizione. Le firme, intanto, continuano ad arrivare. Ma Ostinelli vuole accelerare la raccolta e sui suoi profili social moltiplica gli appelli alla mobilitazione, invitando i cittadini non soltanto a sottoscrivere la petizione, ma anche a coinvolgere familiari, amici e conoscenti. E a condividere il messaggio.
«Dobbiamo essere almeno in 30'000»
Per il deputato, aver superato quota 3'600 è soltanto il primo passo. La vera sfida è raggiungere 30'000 sottoscrizioni, trasformando la petizione in una dimostrazione di forza che la politica non possa ignorare. E nel suo ultimo appello Ostinelli alza il tiro: «non bastano le firme, servono cittadini pronti a far sentire la propria voce anche alle urne».
Così scrive il deputato: «Se vogliamo davvero condizionare le scelte del Governo, se vogliamo imporre un cambio di rotta sui premi di cassa malati e sulle risorse che devono restare in Ticino, dobbiamo raggiungere una massa critica indiscutibile: dobbiamo essere in 30’000.
30’000 cittadini determinati, consapevoli, e soprattutto 30’000 persone che andranno a votare anche alle prossime elezioni cantonali.
È questo l’unico segnale che la politica non potrà permettersi di ignorare.
Per questo vi chiedo un impegno concreto, adesso! Non limitatevi a condividere distrattamente un link.
Prendete il telefono, parlate con la vostra famiglia, mandate dei messaggi con whatsapp a parenti, amici, e colleghi. Non siate comodi! Osate! Attivatevi! Raggiungete i giovani, ragazzi e chiedete loro di leggere e impegnarsi per il loro futuro».