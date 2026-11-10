Protezione dei dati, ATED presenta una petizione

LUGANO - Chiarire le responsabilità delle imprese tecnologiche, definire i limiti dei poteri di vigilanza e valutare l'impatto tecnico ed economico delle nuove disposizioni. Sono le principali richieste contenute nella petizione che ATED, associazione cantonale del settore ICT e digitale, ha presentato al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio ticinese in merito alla nuova Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP).