Protezione dei dati, ATED presenta una petizione
L'associazione cantonale del settore ICT e digitale scrive al Governo: «Servono regole chiare e applicabili».
LUGANO - Chiarire le responsabilità delle imprese tecnologiche, definire i limiti dei poteri di vigilanza e valutare l'impatto tecnico ed economico delle nuove disposizioni. Sono le principali richieste contenute nella petizione che ATED, associazione cantonale del settore ICT e digitale, ha presentato al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio ticinese in merito alla nuova Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP).
Secondo l'associazione, sebbene la normativa riguardi principalmente il trattamento dei dati nell'ambito delle attività pubbliche, le sue conseguenze possono coinvolgere anche numerose imprese private che forniscono servizi informatici a enti e istituzioni.
Il nodo delle responsabilità
Una delle principali preoccupazioni riguarda la ripartizione degli obblighi tra gli enti assoggettati alla legge e i fornitori ICT. Questi ultimi gestiscono spesso infrastrutture, sicurezza informatica e backup, senza però avere il potere di decidere investimenti o sostituzioni dei sistemi.
«Una norma può essere giuridicamente corretta, ma risultare tecnicamente difficile da applicare o economicamente sproporzionata», sottolinea Luca Mauriello, presidente di ATED.
L'associazione chiede inoltre di chiarire i poteri di vigilanza cantonali nei confronti delle aziende private e le procedure da seguire in caso di incidenti informatici o violazioni dei dati personali.
La proposta di un gruppo tecnico
ATED vuole anche sapere quali esperti siano stati consultati durante l'elaborazione della legge e se siano state condotte valutazioni sulla fattibilità tecnologica e sui costi delle nuove disposizioni.
Per affrontare le possibili criticità propone quindi la creazione di un gruppo consultivo composto da rappresentanti delle istituzioni, delle autorità competenti e del settore ICT, incaricato di contribuire alla definizione di linee guida operative.
«Non chiediamo meno protezione dei dati: chiediamo una protezione migliore», conclude Mauriello, ribadendo che l'obiettivo non è ottenere esenzioni per le imprese, ma garantire norme applicabili e responsabilità ben definite.