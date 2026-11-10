Morcote, un aumento di rifiuti da... Okkio nero!
Cademario risulta invece il comune più virtuoso, con la diminuzione maggiore di rifiuti solidi urbani. Premiato anche il Piano di Magadino.
Cademario risulta invece il comune più virtuoso, con la diminuzione maggiore di rifiuti solidi urbani. Premiato anche il Piano di Magadino.
BELLINZONA - Cademario è il Comune ticinese che nel 2025 ha registrato la maggiore diminuzione dei rifiuti solidi urbani (RSU) pro capite, mentre Morcote si distingue per l'aumento più marcato. Sono i risultati emersi dall'analisi dei dati cantonali effettuata da OKKIO, l'Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, che ieri sera a Bellinzona ha assegnato i tradizionali riconoscimenti per il 2026.
La premiazione si è svolta al termine dell'assemblea annuale dell'associazione, durante la quale è stato fatto il punto sulle attività svolte nell'anno in corso e sui progetti previsti per il prossimo.
Cademario conquista l'OKKIO d'oro
Il riconoscimento per la maggiore riduzione dei rifiuti solidi urbani pro capite è andato al Comune di Cademario, che nel 2025 ha registrato una diminuzione di 74 chilogrammi per abitante rispetto all'anno precedente. È il calo più significativo rilevato tra i Comuni ticinesi sulla base dei dati utilizzati dall'Osservatorio.
OKKIO nero a Morcote: 72 chili in più per abitante
Sul fronte opposto si trova Morcote, al quale è stato attribuito l'OKKIO nero 2026. Il Comune ha registrato il maggiore aumento dei rifiuti solidi urbani pro capite, con 72 chilogrammi in più per abitante nel 2025 rispetto al 2024.
Un incremento considerevole, sul quale lo stesso Comune ha fornito alcune possibili spiegazioni. Secondo quanto riferito a OKKIO, i dati sono corretti, ma l'aumento potrebbe essere legato alla presenza di residenze secondarie, alla maggiore affluenza turistica oppure ai residenti non domiciliati della casa anziani.
Si tratta, per il momento, di ipotesi e non di cause accertate. L'Osservatorio ritiene che il dato possa essere utile ai responsabili comunali per effettuare ulteriori verifiche e, se necessario, adottare provvedimenti.
Il premio verde al Parco del Piano di Magadino
Il terzo riconoscimento, l'OKKIO verde 2026, destinato a iniziative particolarmente meritevoli dal punto di vista ambientale, è stato assegnato all'Ente Parco del Piano di Magadino.
A convincere l'Osservatorio è stata l'introduzione di sacchetti bio-compostabili destinati alla vendita diretta dei prodotti delle 26 aziende agricole presenti nel comprensorio del Parco.
L'iniziativa permette ai produttori di utilizzare un'alternativa agli imballaggi tradizionali. I sacchetti vengono messi a disposizione gratuitamente dall'Ente Parco e, come spiegato dal direttore Giovanni Antognini, sono molto apprezzati sia dai venditori sia dai clienti.
Il progetto punta così a favorire soluzioni più sostenibili anche nella commercializzazione dei prodotti agricoli locali.
In Ticino aumentano leggermente i rifiuti pro capite
I riconoscimenti assegnati da OKKIO si basano sui dati pubblicati annualmente dal Cantone sulla piattaforma OASI, utilizzati dall'Osservatorio per confrontare l'evoluzione della produzione di rifiuti nei diversi Comuni.
A livello cantonale, nel 2025 la produzione media di rifiuti solidi urbani si è attestata a 200 chilogrammi per abitante, due chilogrammi in più rispetto all'anno precedente.
Un dato che evidenzia un leggero aumento complessivo, a fronte di differenze anche importanti tra i singoli Comuni, come dimostrano i risultati di Cademario e Morcote.