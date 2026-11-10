Morcote, un aumento di rifiuti da... Okkio nero!

BELLINZONA - Cademario è il Comune ticinese che nel 2025 ha registrato la maggiore diminuzione dei rifiuti solidi urbani (RSU) pro capite, mentre Morcote si distingue per l'aumento più marcato. Sono i risultati emersi dall'analisi dei dati cantonali effettuata da OKKIO, l'Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, che ieri sera a Bellinzona ha assegnato i tradizionali riconoscimenti per il 2026.