Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

I video diffusi sui social mostrano scene di panico, con persone in fuga e altre impegnate a prestare i primi soccorsi ai feriti. Diversi testimoni hanno raccontato di passanti che cercavano riparo nei negozi e nei ristoranti attorno alla Piazza del Mercato Principale. «Ho visto un uomo che sparava alla gente e camminava per la piazza», ha riferito all'Afp Annette, una donna sulla sessantina. «È una tragedia per Cracovia; non avevamo mai visto nulla del genere prima d'ora».

Tusk in città

Il primo ministro Donald Tusk ha raggiunto Cracovia in serata, invitando a non speculare sulla tragedia. «Chiariremo tutte le circostanze di questo crimine», ha dichiarato, rendendo omaggio agli «eroici agenti di polizia che hanno rischiato la vita» per fermare l'aggressore. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dall'estero. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato quello che ha definito «un crimine scioccante», mentre l'Alta rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas ha assicurato che «in questo momento di lutto, la Polonia non è sola».