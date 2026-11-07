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CRACOVIA

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

Le vittime sono quattro donne e due uomini, compreso uno straniero. L'uomo sarebbe stato «influenzato da ideologie di estrema destra», il movente terroristico non è escluso
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Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
Le vittime sono quattro donne e due uomini, compreso uno straniero. L'uomo sarebbe stato «influenzato da ideologie di estrema destra», il movente terroristico non è escluso

CRACOVIA - Il 24enne che sabato ha ucciso quattro donne e due uomini a Cracovia era affascinato dall'ideologia di estrema destra. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno polacco Marcin Kierwiński nel corso di un punto stampa. «Tutto indica che l'attentatore fosse influenzato dall'ideologia di estrema destra, una questione che sarà anch'essa oggetto dell'inchiesta», ha affermato Kierwiński. Il movente terroristico non viene escluso in questa fase.

Altre tre vittime
Tre corpi sono stati ritrovati nell'abitazione del presunto attentatore. Lo ha annunciato il primo ministro polacco Donald Tusk in una conferenza stampa nella tarda serata di sabato.

Le prime chiamate di emergenza per l'attacco sono arrivate poco dopo le 15:30 ora locale. Secondo il capo della polizia polacca Marek Boron, gli agenti sono giunti sul posto entro tre minuti dalle prime segnalazioni e hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con l'attentatore. Due poliziotti hanno dovuto essere sottoposti a intervento chirurgico a causa delle ferite riportate. Sul posto sono state inviate circa 30 pattuglie a supporto degli agenti intervenuti per primi.

Il ministro ha aggiunto che gli accertamenti sono in corso su più fronti: «Gli agenti di polizia sono sul posto, così come gli agenti dell'Agenzia per la sicurezza interna, sia qui sulla scena sia presso l'abitazione della famiglia dell'uomo».

Armato, ma non militare
A proposito dell'arma utilizzata è intervenuto il portavoce della polizia Andrzej Fijołek, che all'emittente TVN 24 ha spiegato che l'assalitore ha usato un fucile AR-15 e che era in possesso di una licenza per le armi da fuoco.

Il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz ha invece smentito le ricostruzioni secondo cui l'attentatore sarebbe stato un «soldato delle Forze armate polacche». «Quell'uomo non era e non è un soldato delle Forze armate polacche e non ha mai avuto nulla a che fare con l'esercito», ha dichiarato.

Lutto cittadino
A Cracovia è stato dichiarato un periodo di lutto cittadino che si concluderà mercoledì. I feriti sono sempre 15, compresi due agenti di polizia. Anche l'aggressore è stato colpito: dopo essere stato neutralizzato, è stato trasportato in un ospedale di Cracovia, dove è stato sottoposto a manovre di rianimazione.

Tra le sei vittime figura anche un cittadino britannico. Lo ha riferito il ministro dell'interno polacco, Marcin Kierwiński, senza specificarne la nazionalità. Tra i 16 feriti ricoverati in ospedale, gli stranieri sono cinque.

I video diffusi sui social mostrano scene di panico, con persone in fuga e altre impegnate a prestare i primi soccorsi ai feriti. Diversi testimoni hanno raccontato di passanti che cercavano riparo nei negozi e nei ristoranti attorno alla Piazza del Mercato Principale. «Ho visto un uomo che sparava alla gente e camminava per la piazza», ha riferito all'Afp Annette, una donna sulla sessantina. «È una tragedia per Cracovia; non avevamo mai visto nulla del genere prima d'ora».

Tusk in città
Il primo ministro Donald Tusk ha raggiunto Cracovia in serata, invitando a non speculare sulla tragedia. «Chiariremo tutte le circostanze di questo crimine», ha dichiarato, rendendo omaggio agli «eroici agenti di polizia che hanno rischiato la vita» per fermare l'aggressore. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dall'estero. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato quello che ha definito «un crimine scioccante», mentre l'Alta rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas ha assicurato che «in questo momento di lutto, la Polonia non è sola».

Le sparatorie mortali sono estremamente rare in Polonia, Paese di 38 milioni di abitanti membro dell'Unione europea e della Nato, caratterizzato da un basso tasso di possesso di armi. La nazione era tuttavia già in stato di massima allerta dopo una serie di aggressioni con armi bianche avvenute in ottobre, episodi che Tusk aveva associato a un «culto della violenza». Varsavia, tra i principali alleati di Kiev dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, ha inoltre denunciato ripetutamente presunti sabotaggi e attività di guerra ibrida attribuiti a Mosca, accuse che la Russia ha sempre respinto. Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi che colleghino questi episodi alla sparatoria di Cracovia.

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