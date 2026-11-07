La protesta continua, ma diminuisce il numero dei manifestanti

Prossime proteste previste per martedì

Nella centrale Place de la République di Parigi, punto di partenza del corteo autorizzato nel primo pomeriggio, a mezzogiorno i manifestanti suonavano, cantavano e ballavano, come mostrato dalle immagini televisive. È il quarto sabato consecutivo di mobilitazione contro l'alto costo della vita e i problemi del sistema educativo. «I giovani sono ancora determinati e arrabbiati», ha dichiarato Manon Moret, segretaria generale dell'associazione studentesca Unef, sottolineando che il governo non ha accolto le loro richieste. Nuove manifestazioni sono già previste per martedì.

Il ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez aveva annunciato un imponente dispositivo di sicurezza, analogo a quello dei fine settimana precedenti, con il previsto impiego di 70mila agenti, veicoli blindati e idranti. Il ministro ha inoltre denunciato la presenza sui social network di nuovi appelli alla violenza contro le forze dell'ordine, gli edifici pubblici e i negozi, assicurando una risposta ferma nei confronti di rivoltosi e saccheggiatori.