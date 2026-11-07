Sul darkweb c'è una taglia su Tajani

Il responsabile della Farnesina sottolinea come di fatto queste richieste sul dark web lo espongano a nuove minacce e intimidazioni. «Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari» .

Per Tajani chi cerca informazioni si muove «anche in reazione alle attività che da mesi abbiamo messo in piedi per difendere la sicurezza informatica» del ministero degli Esteri. «Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1 gennaio una 'direzione cyber' per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili. Siamo operativi e siamo collegati ai nostri alleati», aggiunge.