Scontri casseurs-polizia alla fine della manifestazione di Parigi

PARIGI - Tensioni alla fine del corteo di oggi a Parigi, nonostante l'affluenza fosse nettamente minore rispetto alle manifestazioni precedenti. Dopo la partenza da République, i manifestanti sono arrivati a place de la Nation ed è cominciata la dispersione all'ordine della polizia. Ma, come accade ormai puntualmente, gruppi di giovani vestiti di nero e con il passamontagna hanno cominciato a lanciare oggetti, sassi, bastoni, ma anche razzi di fuochi d'artificio contro la polizia. Che ha risposto con lacrimogeni, granate assordanti antiaccerchiamento e qualche carica.