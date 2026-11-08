200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

Secondo gli occupanti la giornata si è svolta senza problemi, in quello che definiscono «un clima magico». Una prova, sostengono, che «l'autogestione non solo è possibile, ma auspicabile e necessaria» e che organizzandosi insieme dal basso uno spazio vuoto e anonimo può diventare «un luogo accessibile di socializzazione, di cura reciproca, di lotta, di festa».