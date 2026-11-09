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«Non siamo semplici affittacamere»

Il direttore del Camino replica alle accuse sul degrado a Ruvigliana, dopo l'interrogazione presentata al Municipio di Lugano.
«Non siamo semplici affittacamere»
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di Cronaca Ticino
«Non siamo semplici affittacamere»
Il direttore del Camino replica alle accuse sul degrado a Ruvigliana, dopo l'interrogazione presentata al Municipio di Lugano.

LUGANO - «Non siamo semplici affittacamere: l'accoglienza richiede responsabilità, competenze e rispetto». Jiar Dawodi, direttore del Ristorante Camino di Ruvigliana, interviene nel dibattito sul degrado segnalato nei quartieri di Castagnola e Ruvigliana, respingendo le generalizzazioni nei confronti delle strutture che ospitano persone in difficoltà.

LUGANO
Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

La replica arriva dopo l'interrogazione presentata al Municipio di Lugano dal consigliere comunale Rubens Bertogliati (PLR/PVL) e sottoscritta da altri dieci rappresentanti politici.

Nell'atto vengono denunciati episodi di consumo di droga vicino alle scuole, siringhe abbandonate e problemi di sicurezza. I firmatari sollevano inoltre dubbi sulla gestione di alcune pensioni e strutture alberghiere che accolgono persone vulnerabili, chiedendo chiarimenti anche sull'impiego di fondi pubblici.

«Dietro l'accoglienza c'è un lavoro che spesso non si vede»
Dawodi comprende le preoccupazioni dei residenti, ma invita a distinguere le responsabilità. «Generalizzare rischia di penalizzare ingiustamente chi opera quotidianamente con serietà e responsabilità».

Il direttore spiega che il Camino collabora con curatori, assistenti sociali, infermieri psichiatrici e specialisti delle dipendenze. Un'attività che, sottolinea, va oltre la semplice messa a disposizione di camere. Non esclude che nel settore possano esserci gestori interessati soprattutto al profitto, ma ritiene che eventuali comportamenti scorretti debbano essere verificati dalle autorità. «Non è giusto mettere tutti i gestori sullo stesso piano».

La precisazione sui soldi pubblici
Un punto centrale della replica riguarda i finanziamenti. Dawodi precisa che il Ristorante Camino non riceve sovvenzioni o contributi pubblici aggiuntivi rispetto alla normale retta delle camere.

Quest'ultima, evidenzia, può essere pagata attraverso prestazioni sociali destinate agli ospiti, ma ciò «non equivale a finanziare la gestione della struttura». Anche il coordinamento con i professionisti, aggiunge, rientra nell'attività ordinaria, senza contributi supplementari.

«Ho chiamato personalmente la Polizia»
Il direttore riferisce inoltre di aver osservato situazioni preoccupanti nelle vicinanze del Camino, tra cui un frequente viavai in un appartamento adiacente, estraneo alla struttura.

In un'occasione racconta di aver richiesto l'intervento della Polizia dopo aver visto una persona scavalcare la terrazza delle camere per raggiungere una proprietà vicina. Sia la Polizia comunale sia quella cantonale sarebbero state informate.

Già il 18 ottobre 2026, aggiunge, aveva segnalato le problematiche alle Commissioni di quartiere di Castagnola/Cassarate e Aldesago/Brè. «Per quanto da noi direttamente osservato, le persone coinvolte in questi episodi non avevano alcun legame con gli ospiti del Ristorante Camino», precisa, chiedendo di evitare associazioni basate unicamente sulla vicinanza geografica.

«Più dialogo, meno generalizzazioni»
Dawodi si dice favorevole a maggiori controlli e trasparenza, purché ogni struttura venga valutata sulla base del proprio operato. Si dichiara inoltre disponibile a incontrare autorità, Commissioni di quartiere e residenti.

«La sicurezza dei residenti e la dignità delle persone vulnerabili non sono obiettivi contrapposti. Devono essere parte della stessa soluzione».

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