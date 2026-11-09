«Non siamo semplici affittacamere»

In un'occasione racconta di aver richiesto l'intervento della Polizia dopo aver visto una persona scavalcare la terrazza delle camere per raggiungere una proprietà vicina. Sia la Polizia comunale sia quella cantonale sarebbero state informate.

Già il 18 ottobre 2026, aggiunge, aveva segnalato le problematiche alle Commissioni di quartiere di Castagnola/Cassarate e Aldesago/Brè. «Per quanto da noi direttamente osservato, le persone coinvolte in questi episodi non avevano alcun legame con gli ospiti del Ristorante Camino», precisa, chiedendo di evitare associazioni basate unicamente sulla vicinanza geografica.