Nuova legge su ospedali e centri medici, le cliniche private non ci stanno

SORENGO - Una nuova legge che rischia di aumentare la burocrazia e i costi amministrativi, senza portare reali benefici al sistema sanitario ticinese. È questa la principale preoccupazione dell'Associazione Cliniche Private Ticinesi (ACPT), che esprime diverse perplessità sull'iniziativa parlamentare presentata in Gran Consiglio dal deputato PLRT Matteo Quadranti per introdurre una legge quadro cantonale sugli istituti ospedalieri e sui centri medici.