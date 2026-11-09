Nuova legge su ospedali e centri medici, le cliniche private non ci stanno
L'Associazione Cliniche Private Ticinesi critica l'iniziativa parlamentare di Matteo Quadranti, temendo un aumento di vincoli e spese per il settore sanitario.
SORENGO - Una nuova legge che rischia di aumentare la burocrazia e i costi amministrativi, senza portare reali benefici al sistema sanitario ticinese. È questa la principale preoccupazione dell'Associazione Cliniche Private Ticinesi (ACPT), che esprime diverse perplessità sull'iniziativa parlamentare presentata in Gran Consiglio dal deputato PLRT Matteo Quadranti per introdurre una legge quadro cantonale sugli istituti ospedalieri e sui centri medici.
In un comunicato diffuso oggi, l'associazione presieduta da Giancarlo Dillena riconosce la necessità di regolamentare meglio l'attività dei centri medici, che negli ultimi anni hanno conosciuto una rapida diffusione in Ticino. La strada scelta dal parlamentare liberale radicale, tuttavia, non convince.
«Bastava modificare le leggi esistenti»
Il primo interrogativo riguarda proprio l'opportunità di introdurre una nuova legge quadro, destinata secondo l'ACPT a sovrapporsi alle normative già in vigore. Una scelta che comporterebbe inevitabilmente ulteriori procedure, controlli e oneri amministrativi e finanziari, in un momento già particolarmente delicato per la sanità cantonale.
Per colmare eventuali lacune legislative, sostiene l'associazione, sarebbe stato sufficiente intervenire con modifiche mirate alla Legge sanitaria (LSan) e alla Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal).
Non manca una stoccata politica. L'ACPT giudica infatti «curioso» che la proposta arrivi proprio da un'area politica che denuncia regolarmente l'eccesso di norme e burocrazia.
A sollevare ulteriori dubbi è anche la forma scelta per l'intervento legislativo. Secondo l'associazione, il ricorso a un'iniziativa elaborata, che non può essere emendata durante la discussione parlamentare, limita le possibilità di intervenire sul testo. Pur comprendendo l'intenzione di riunire le diverse disposizioni in un quadro normativo coerente, le cliniche private temono che i benefici vengano vanificati dai nuovi vincoli introdotti.
Centri medici, il rischio di nuovi oneri
Particolare attenzione viene riservata alla regolamentazione dei centri medici, un tema che, secondo l'ACPT, meriterebbe di essere affrontato separatamente e con una prospettiva più ampia.
L'associazione sottolinea che i centri medici legati alle cliniche affiliate soddisfano già oggi la maggior parte dei criteri previsti dalla proposta. L'entrata in vigore della nuova normativa comporterebbe quindi soprattutto ulteriori adempimenti burocratici, legati in particolare ai controlli e agli obblighi di trasparenza.
La situazione sarebbe ancora più complessa per altre realtà presenti sul territorio. L'ACPT ricorda infatti che esistono già studi medici associati nei quali operano più di tre professionisti. Pretendere che ogni singola sede si doti della struttura organizzativa prevista dall'iniziativa sarebbe, a suo giudizio, «francamente problematico e troppo oneroso».
«Non aiuterà a contenere i costi della sanità»
Le cliniche private non contestano dunque l'obiettivo di fare maggiore chiarezza sulle regole che disciplinano gli studi e i centri medici, ma ritengono inadeguato lo strumento proposto.
La soluzione avanzata da Quadranti viene giudicata troppo onerosa e destinata a generare ulteriori complicazioni per le strutture sanitarie interessate. Secondo l'associazione, le nuove disposizioni non contribuirebbero a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività sanitarie, né tantomeno ad affrontare uno dei problemi più urgenti del settore: il contenimento della crescita dei costi.