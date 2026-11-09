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«I tagli colpiranno i più vulnerabili»

Forum diritti senza confini chiede un dialogo con le autorità ticinesi per discutere soluzioni a tutela delle famiglie migranti.
«I tagli colpiranno i più vulnerabili»
TiPress
Fonte red
elaborata da Redazione
«I tagli colpiranno i più vulnerabili»
Forum diritti senza confini chiede un dialogo con le autorità ticinesi per discutere soluzioni a tutela delle famiglie migranti.

BELLINZONA - I tagli ai forfait di mantenimento per le persone migranti rischiano di compromettere la sopravvivenza delle famiglie più vulnerabili, in particolare quelle con bambini e minorenni. È l'allarme lanciato dal Forum diritti senza confini, che chiede al Consiglio di Stato di aprire un tavolo di discussione permanente per affrontare le problematiche delle persone che hanno chiesto protezione alla Svizzera e vivono in Ticino.

La richiesta è contenuta in due lettere datate 8 novembre, indirizzate rispettivamente al Governo e alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. A firmarle, per conto del Forum, sono i co-coordinatori Manuele Bertoli e Mario Amato.

«Tagli che pesano sulla sopravvivenza»
Al centro delle preoccupazioni ci sono le riduzioni dei forfait di mantenimento destinati alle persone con permesso N, F e S che non risiedono nei centri collettivi. Secondo il Forum, che riunisce una cinquantina di organizzazioni e gruppi attivi nell'ambito della migrazione in Ticino, dal prossimo gennaio queste prestazioni potrebbero subire una diminuzione significativa.

Le misure contestate sono due: un primo taglio, già approvato dal Gran Consiglio lo scorso giugno, e un secondo annunciato nel messaggio sul Preventivo 2027.

Complessivamente, secondo quanto riportato dal Forum, i forfait verrebbero ridotti di un ulteriore 12%, dopo essere già stati portati a livelli inferiori di almeno il 50% rispetto alle prestazioni assistenziali ordinarie. Si tratta, sottolineano i firmatari, di importi che non vengono indicizzati da almeno 15 anni.

Il Forum richiama inoltre i dati del vicino Canton Grigioni, dove le prestazioni risultano superiori del 20-30% rispetto a quelle ticinesi. Un confronto che, secondo l'organizzazione, dimostra quanto siano già contenuti gli aiuti garantiti in Ticino.

Le famiglie con bambini tra le più esposte
A preoccupare maggiormente è l'impatto concreto delle riduzioni sulle condizioni di vita delle persone interessate. Nella lettera alla Commissione della gestione e delle finanze, il Forum osserva che gli attuali forfait risultano «particolarmente contenuti», tanto da essere «chiaramente più vicini all'aiuto d'emergenza, quello destinato alle persone che devono lasciare il territorio svizzero, che alle prestazioni assistenziali ordinarie destinate alle persone indigenti».

Pur riconoscendo la necessità di mantenere i conti pubblici in equilibrio, i rappresentanti del Forum ritengono che le misure prospettate incidano pesantemente sulla sopravvivenza delle persone coinvolte.

Particolarmente delicata sarebbe la situazione delle famiglie con bambini e minorenni. Le già scarse disponibilità economiche, sostengono i firmatari, rischiano di essere ulteriormente ridotte, al punto da lasciare queste persone senza risorse per qualsiasi attività che comporti una spesa, «non fosse che di trasporto».

Per questo motivo, il Forum chiede ai membri della commissione parlamentare «un gesto concreto di comprensione e di empatia», invitandoli a considerare le conseguenze dei provvedimenti sulle persone interessate.

La richiesta al Governo: un tavolo permanente
Parallelamente, il Forum si rivolge direttamente al Consiglio di Stato proponendo l'istituzione di un tavolo di discussione permanente dedicato alle problematiche delle persone che hanno chiesto protezione alla Svizzera e risiedono in Ticino.

L'obiettivo è creare uno spazio di confronto stabile tra le autorità, l'amministrazione cantonale e le organizzazioni che operano quotidianamente sul territorio a sostegno delle persone migranti.

Secondo i promotori, un dialogo aperto permetterebbe di approfondire le diverse sfaccettature della situazione e individuare soluzioni pratiche condivise e sostenibili, capaci di tenere conto, per quanto possibile, delle esigenze di tutti.

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