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CAPRIASCA

Alla scoperta delle “Orme selvatiche” raccolte in un anno di osservazioni

Il volume di Valentina Grignoli con illustrazioni di Milly Miljkovic verrà presentato il 10 novembre alle scuole elementari di Tesserete, nell'ambito di “Momenti d'incontro e d'autore”.
Alla scoperta delle “Orme selvatiche” raccolte in un anno di osservazioni
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Fonte Come di Capriasca
elaborata da Redazione
Alla scoperta delle “Orme selvatiche” raccolte in un anno di osservazioni
Il volume di Valentina Grignoli con illustrazioni di Milly Miljkovic verrà presentato il 10 novembre alle scuole elementari di Tesserete, nell'ambito di “Momenti d'incontro e d'autore”.

TESSERETE - Prosegue "Momenti d’incontro e d’autore", la rassegna promossa dall’Ufficio cultura, eventi, sport e turismo del Comune di Capriasca.

Dopo l’apertura con Julie Arlin, il secondo appuntamento è in programma martedì 10 novembre 2026 alle ore 18.30 presso la Scuola elementare Meleto di Tesserete, con Valentina Grignoli e Milly Miljkovic, che presenteranno il libro “Orme selvatiche”.

Scritto da Valentina Grignoli e illustrato da Milly Miljkovic, il volume racconta un anno di esplorazioni dell’autrice alla scoperta della natura selvatica.

«Un percorso che invita a riflettere sul rapporto con il mondo selvaggio, anche quello vicino a casa, sul nostro posto nel mondo e sulla tendenza umana a imporsi sulle altre forme di vita. Chi siamo e quanto siamo selvaggi? Perché sentiamo il bisogno di immergerci nella natura? Più che offrire risposte, Orme selvatiche propone un invito al silenzio e all’ascolto, oltre l’umano», riporta via nota il Comune.

A condurre l’incontro sarà Giancarlo Dionisio.

La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione.

Al termine sarà offerto un rinfresco, occasione per incontrare le ospiti e proseguire informalmente il dialogo.

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