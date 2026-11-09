Alla scoperta delle “Orme selvatiche” raccolte in un anno di osservazioni

Scritto da Valentina Grignoli e illustrato da Milly Miljkovic, il volume racconta un anno di esplorazioni dell’autrice alla scoperta della natura selvatica.

«Un percorso che invita a riflettere sul rapporto con il mondo selvaggio, anche quello vicino a casa, sul nostro posto nel mondo e sulla tendenza umana a imporsi sulle altre forme di vita. Chi siamo e quanto siamo selvaggi? Perché sentiamo il bisogno di immergerci nella natura? Più che offrire risposte, Orme selvatiche propone un invito al silenzio e all’ascolto, oltre l’umano», riporta via nota il Comune.