Portinerie Lavoro fa tappa a Cugnasco

Le prime settimane di attività, sottolinea ECAP Ticino Unia, confermano l'importanza del progetto per intercettare e sostenere persone che vivono situazioni di disoccupazione invisibile o che, pur essendo alla ricerca di un impiego, faticano ad accedere ai servizi tradizionali. Attraverso consulenze individuali e di prossimità, Portinerie Lavoro si sta dimostrando uno strumento efficace per rispondere a bisogni concreti presenti sul territorio, promuovendo percorsi di ricerca del lavoro più consapevoli e strutturati.