Portinerie Lavoro fa tappa a Cugnasco
Lo sportello itinerante di ECAP arriverà presso la Ex Posta il 12 novembre
CUGNASCO-GERRA - Giovedì 12 novembre, dalle 14 alle 16, Portinerie Lavoro sarà presente al locale Ex Posta di Cugnasco, che dallo scorso ottobre ospita una nuova Portineria di quartiere. Il progetto di ECAP Ticino Unia offre consulenze gratuite alle persone in cerca di impiego, con un sostegno nell'elaborazione del dossier di candidatura e nella definizione di strategie efficaci per la ricerca di un lavoro.
Le consulenze saranno offerte in ordine di arrivo. Chi è interessato è invitato a presentarsi con il proprio curriculum vitae, le lettere di motivazione e gli altri documenti utili su chiavetta USB o computer portatile.
Lo sportello itinerante riprende le attività dopo una settimana di pausa, sulla scia dei risultati positivi registrati negli ultimi appuntamenti. A Locarno l'incontro più recente ha fatto segnare ancora una buona affluenza, con cinque persone accolte nel corso del pomeriggio: un dato che, secondo ECAP Ticino Unia, conferma l'interesse della popolazione per un servizio gratuito e accessibile di orientamento alla ricerca di lavoro.
L'organizzazione ricorda che non svolge attività di intermediazione con le aziende né di inserimento professionale diretto. Il servizio si concentra invece sul rafforzamento dell'autonomia delle persone nella ricerca di un impiego, offrendo supporto nella preparazione dei documenti di candidatura, nella valorizzazione delle proprie competenze e nella definizione di strategie di ricerca mirate.
Le prime settimane di attività, sottolinea ECAP Ticino Unia, confermano l'importanza del progetto per intercettare e sostenere persone che vivono situazioni di disoccupazione invisibile o che, pur essendo alla ricerca di un impiego, faticano ad accedere ai servizi tradizionali. Attraverso consulenze individuali e di prossimità, Portinerie Lavoro si sta dimostrando uno strumento efficace per rispondere a bisogni concreti presenti sul territorio, promuovendo percorsi di ricerca del lavoro più consapevoli e strutturati.