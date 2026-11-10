Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

20 Minuten ha elaborato un calcolatore che stabilisce il potenziale risparmio per un'utenza domestica ticinese, in caso di riduzione della temperatura dell'abitazione di un grado. Il calcolo è stato elaborato sulla base di dati raccolti da una serie di servizi federali, a partire dall'Ufficio federale dell'energia e fino a MeteoSvizzera e Mister Prezzi.



L'esempio a Bellinzona

Si parte dal fabbisogno di calore, che viene confrontato con un singolo parametro di riferimento: la temperatura a Zurigo. A Bellinzona, per esempio, serve riscaldare la casa il 17% in meno rispetto alla città sulla Limmat. Ne consegue che, per un appartamento di tre locali (circa 80 metri quadrati) costruito tra il 1980 e il 1999 e alimentato a gas, il risparmio sarebbe di 60 franchi, con una diminuzione delle spese di riscaldamento annue del 6,9%. Anche l'ambiente ringrazia: sarebbero necessari 430 kWh di gas in meno e si eviterebbe il rilascio nell'atmosfera di 100 chilogrammi di anidride carbonica.

A Bellinzona, con la stessa tipologia abitativa ma alimentata con gasolio da riscaldamento, il risparmio sarebbe di 70 franchi e il consumo inferiore di 40 litri. Si arriva a 90 franchi in caso di riscaldamento elettrico, a 55 franchi per il pellet, a 30 franchi con pompa di calore e a 45 franchi con il teleriscaldamento.

Ipotizziamo ora di avere un appartamento sempre di 3 locali, ma in uno stabile alimentato a gas ma costruito dopo il 2000 o interamente rinnovato: il risparmio scenderebbe a 30 franchi. Stesso importo in presenza di un edificio certificato Minergie. Ma, in caso d'immobile costruito prima del 1980, si andrebbero a risparmiare 90 franchi riducendo la temperatura di un singolo grado.



Qualche esempio ticinese

Veniamo ora a qualche esempio sul territorio ticinese, tenendo sempre come riferimento un appartamento da tre locali in uno stabile costruito tra il 1980 e il 1999 e alimentato a gas. Nel centro di Lugano per riscaldarlo servirebbe il 31% di energia in meno rispetto a Zurigo, il che significa un risparmio di 55 franchi, pari al 7,7% delle spese di riscaldamento (con un mancato consumo di 400 kWh di gas e la mancata produzione di 90 chilogrammi di anidride carbonica).

A Locarno, dopo servirebbe addirittura il 40% di energia in meno rispetto al parametro zurighese, il risparmio sarebbe ugualmente di 55 franchi, corrispondente a un -8,2% sulle spese di riscaldamento. Anche nel centro di Mendrisio (-17% rispetto a Zurigo) si spenderebbero 55 franchi in meno (7% in meno sulle spese di riscaldamento). Riscontro economico lievemente inferiore a Chiasso: 45 franchi in meno, con un calo del 7,2% sulle spese complessive.

Spostandoci nel Sopraceneri, il risparmio diventa maggiore: a Biasca è di 65 franchi, nel nucleo di Faido di 75 franchi e in quello di Airolo, dove serve il 28% di energia in più rispetto a Zurigo per scaldare casa, sarebbe pari a 90 franchi, ovvero il 6,1% delle spese di riscaldamento.

