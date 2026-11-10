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Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Dopo la perturbazione, il sole e un clima ancora tiepido torneranno a dominare regalandoci un fine settimana da godersi all'aperto.
Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
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di Cronaca Ticino
Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
Dopo la perturbazione, il sole e un clima ancora tiepido torneranno a dominare regalandoci un fine settimana da godersi all'aperto.

LUGANO - Novembre avanza, ma le temperature continuano a tenere. Al Sud delle Alpi il freddo invernale non sembra avere particolare fretta di arrivare, con valori che nei prossimi giorni resteranno relativamente miti per il periodo.

Estate di San Martino sì, dunque, ma non del tutto asciutta. Se le massime torneranno a toccare i 16 gradi nella giornata di venerdì, ci sarà prima una parentesi di perturbazioni che farà capolino giovedì 12 novembre. Stando a Meteo Svizzera, il cielo resterà coperto, con condizioni nebbiose e precipitazioni inizialmente deboli, destinate però a intensificarsi da metà giornata, soprattutto nel Sottoceneri. Insomma, meglio premunirsi di un ombrello, specie se si intende restare all'aperto (ad esempio per assistere alla consueta accensione della Manor a Lugano, in programma proprio giovedì alle 18).

Nonostante la pioggia, le temperature a basse quote rimarranno abbastanza miti, con minime attorno ai 7 gradi e massime sui 10.

Prima della perturbazione, ancora molte nuvole
Oggi, martedì, il cielo si presenta inizialmente molto nuvoloso, con alcune precipitazioni residue e condizioni perlopiù asciutte nel Sottoceneri. Nel pomeriggio le precipitazioni cesseranno ovunque al Sud, lasciando spazio a qualche schiarita, più ampia dalla serata. In Engadina saranno invece ancora possibili deboli precipitazioni fino al pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 12 gradi a basse quote e i 7 in Alta Engadina, con il limite delle nevicate attorno ai 2100 metri.

Mercoledì sarà un'altra giornata dominata dalle nuvole, anche se al mattino non mancherà qualche timida schiarita, soprattutto verso la Bassa Engadina. Nella seconda parte della giornata non sono escluse deboli precipitazioni, in particolare lungo le Alpi, mentre altrove il tempo dovrebbe restare asciutto. La pioggia arriverà poi su tutto il Sud delle Alpi nella notte tra mercoledì e giovedì. Anche in questo caso le temperature si manterranno sui 12 gradi di massima a basse quote, con minime attorno ai 7.

Venerdì torna il sole e il termometro sale a 16 gradi
Dopo il passaggio della perturbazione, la situazione migliorerà rapidamente a sud delle Alpi. La giornata di venerdì inizierà con nuvolosità ancora estesa, ma senza precipitazioni, mentre con il passare delle ore si faranno strada schiarite sempre più ampie, fino a condizioni di tempo parzialmente soleggiato.

A favorire il cambiamento sarà l'arrivo del vento da nord, moderato fino a basse quote e a tratti forte. Proprio venerdì si registreranno le temperature più elevate della settimana, con massime attorno ai 16 gradi. Una parentesi mite che conferma come, almeno per il momento, novembre non abbia ancora intenzione di mostrare il suo volto più freddo.

La situazione sarà diversa lungo la cresta alpina principale e in Engadina, dove la nuvolosità portata da nord resterà estesa. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente e dal pomeriggio il tempo dovrebbe tornare asciutto, con il limite delle nevicate attorno ai 1600 metri.

Nel fine settimana temperature in calo
Sabato, secondo MeteoSvizzera, sul Ticino centro-meridionale saranno probabili banchi di nuvolosità bassa al mattino, seguiti da un pomeriggio almeno in parte soleggiato. Lungo le Alpi e in Engadina prevarrà invece il sole. Le temperature massime scenderanno attorno agli 11 gradi.

Domenica il tempo potrebbe cambiare nuovamente. Dopo le ultime schiarite mattutine, più ampie verso l'Engadina, la nuvolosità tenderà ad aumentare. Dalla serata saranno possibili nuove precipitazioni a sud delle Alpi, mentre le temperature massime si attesteranno attorno ai 10 gradi.

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