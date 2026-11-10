Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Estate di San Martino sì, dunque, ma non del tutto asciutta. Se le massime torneranno a toccare i 16 gradi nella giornata di venerdì, ci sarà prima una parentesi di perturbazioni che farà capolino giovedì 12 novembre. Stando a Meteo Svizzera, il cielo resterà coperto, con condizioni nebbiose e precipitazioni inizialmente deboli, destinate però a intensificarsi da metà giornata, soprattutto nel Sottoceneri. Insomma, meglio premunirsi di un ombrello, specie se si intende restare all'aperto (ad esempio per assistere alla consueta accensione della Manor a Lugano, in programma proprio giovedì alle 18).