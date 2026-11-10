Una serata sui rischi delle sostanze pericolose che abbiamo in casa

Si tratta della quinta serata del ciclo dedicato alla prevenzione e alla sicurezza promosso dal Corpo Pompieri cittadino. L'incontro è gratuito e aperto a tutta la popolazione e affronterà un tema «di grande attualità, spesso sottovalutato nella vita quotidiana», come sottolineano i pompieri: i rischi legati all'utilizzo, allo stoccaggio e alla manipolazione delle sostanze pericolose comunemente presenti nelle abitazioni.