Una serata sui rischi delle sostanze pericolose che abbiamo in casa
Appuntamento con i pompieri di Bellinzona giovedì sera al Centro Ciossetto di Sementina
BELLINZONA - Detersivi, solventi, bombolette e prodotti chimici custoditi in cantina o sotto il lavandino sono al centro del prossimo incontro pubblico organizzato dal Corpo Pompieri della Città di Bellinzona. L'appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre alle 20 al Centro Ciossetto di Sementina.
Si tratta della quinta serata del ciclo dedicato alla prevenzione e alla sicurezza promosso dal Corpo Pompieri cittadino. L'incontro è gratuito e aperto a tutta la popolazione e affronterà un tema «di grande attualità, spesso sottovalutato nella vita quotidiana», come sottolineano i pompieri: i rischi legati all'utilizzo, allo stoccaggio e alla manipolazione delle sostanze pericolose comunemente presenti nelle abitazioni.
Nel corso della serata sarà inoltre presentata la nuova organizzazione regionale del Corpo Pompieri, con una panoramica sul comprensorio di intervento e sul funzionamento del servizio, in vigore da luglio 2025.
L'iniziativa rientra nel programma di serate pubbliche con cui il Corpo Pompieri della Città di Bellinzona intende diffondere una cultura della prevenzione e rafforzare il dialogo con la popolazione attraverso momenti di informazione e confronto sui temi della sicurezza.