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Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

L'edificio era in costruzione e tutte le vittime sono operai edili.
Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
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Fonte Ats Ans / CNN
di Redazione
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Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
L'edificio era in costruzione e tutte le vittime sono operai edili.

WASHINGTON - Un edificio di tre piani è crollato nel pomeriggio di mercoledì a Flatbush, quartiere residenziale nel sud di Brooklyn, a New York. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e diversi feriti. Tutte le vittime sarebbero operai edili: lo hanno riferito i vigili del fuoco, precisando che lo stabile era ancora in costruzione.

L'allarme è scattato attorno alle 16 ora locale, le 22 in Svizzera. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri, impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso. Secondo quanto riportato dalla CNN, alcune persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le macerie. I soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con almeno una di loro.

Due persone sono state sottoposte a controlli medici, mentre proseguono le ricerche per verificare l'eventuale presenza di altre vittime. Le operazioni sono state condotte anche con l'ausilio di droni. Con il calare della sera, i pompieri hanno utilizzato torce per illuminare e controllare i resti dell'edificio.

Le immagini diffuse dalla CNN mostrano i soccorritori mentre estraggono una persona dalle macerie e la trasportano su una barella lontano dal luogo del crollo.

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