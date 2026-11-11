Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

WASHINGTON - Un edificio di tre piani è crollato nel pomeriggio di mercoledì a Flatbush, quartiere residenziale nel sud di Brooklyn, a New York. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e diversi feriti. Tutte le vittime sarebbero operai edili: lo hanno riferito i vigili del fuoco, precisando che lo stabile era ancora in costruzione.