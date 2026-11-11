Washington chiede a Mosca un patto di sicurezza con l'Europa

Stando a una delle fonti, Kushner e Witkoff hanno fatto notare alla controparte russa che, dal 2021, il mondo è profondamente cambiato e hanno suggerito a Mosca di elaborare una nuova proposta che, oltre a delineare le proprie preoccupazioni e richieste specifichi quali "misure simmetriche" sia disposta ad adottare per favorire la de-escalation e rassicurare l'Europa sul fatto che non vi saranno aggressioni future. Kushner e Witkoff hanno inoltre chiarito che, per discutere seriamente di questioni legate alla sicurezza in Europa, è necessario acconsentire alla partecipazione di rappresentanti europei ai futuri negoziati di pace.