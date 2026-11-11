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STATI UNITI / RUSSIA

Washington chiede a Mosca un patto di sicurezza con l'Europa

Dovrà includere misure per allentare la tensione nel continente
Washington chiede a Mosca un patto di sicurezza con l'Europa
Deposit Photos
Fonte Ats Ans
di Redazione
Washington chiede a Mosca un patto di sicurezza con l'Europa
Dovrà includere misure per allentare la tensione nel continente

WASHINGTON - Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia di presentare una nuova proposta per un accordo di sicurezza con l'Europa, che includa misure da parte di Mosca volte ad allentare la tensione nel continente.

Lo hanno riferito due fonti a conoscenza della questione ad Axios. Da anni la Russia punta a un accordo di sicurezza europeo che limiti l'espansione della Nato e ne riduca la sua presenza militare nell'Europa orientale.

In passato gli Stati Uniti hanno respinto tali richieste, ma ora sembrano disposti ad accoglierle, in una certa misura, nell'ambito di un accordo più ampio per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, molti governi europei nutrono forti dubbi sull'approccio dell'amministrazione Usa.

La proposta americana per una nuova intesa sulla sicurezza tra Europa e Russia, nell'ambito di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, è stata uno dei temi centrali dei colloqui di Abu Dhabi. Secondo due fonti a conoscenza delle trattative, i negoziatori russi hanno sostenuto che Vladimir Putin abbia dato il via all'invasione dell'Ucraina poiché l'allora presidente Joe Biden non aveva risposto a una sua lettera del 2021, in cui venivano esposte le preoccupazioni di Mosca in materia di sicurezza.

Stando a una delle fonti, Kushner e Witkoff hanno fatto notare alla controparte russa che, dal 2021, il mondo è profondamente cambiato e hanno suggerito a Mosca di elaborare una nuova proposta che, oltre a delineare le proprie preoccupazioni e richieste specifichi quali "misure simmetriche" sia disposta ad adottare per favorire la de-escalation e rassicurare l'Europa sul fatto che non vi saranno aggressioni future. Kushner e Witkoff hanno inoltre chiarito che, per discutere seriamente di questioni legate alla sicurezza in Europa, è necessario acconsentire alla partecipazione di rappresentanti europei ai futuri negoziati di pace.

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