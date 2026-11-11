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RUSSIA/STATI UNITI

Il volto della diplomazia russa negli USA si è spento a 66 anni

Messaggi di cordoglio da Mosca e Washington per la scomparsa di Alexander Darchiev.
Il volto della diplomazia russa negli USA si è spento a 66 anni
IMAGO / UPI Photo
Fonte Ats Ans
di Redazione
Il volto della diplomazia russa negli USA si è spento a 66 anni
Messaggi di cordoglio da Mosca e Washington per la scomparsa di Alexander Darchiev.

MOSCA - L'Ambasciatore russo negli Stati Uniti, Alexander Darchiev, è deceduto all'età di 66 anni, ha annunciato il ministero degli Affari Esteri russo.

«Ci ha lasciato un illustre diplomatico, un leader di grande esperienza, un caro amico e un mentore. Professionista di altissimo livello e brillante studioso americano, Alexander Darchiev ha operato in uno dei settori più cruciali della politica estera russa», si legge nel comunicato del ministero su Telegram.

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