Attacco contro un contingente di polizia: 11 morti e 12 feriti
Gli agenti erano impegnati in un'operazione contro l'estrazione illegale di oro. Scontri a fuoco ancora in corso.
Gli agenti erano impegnati in un'operazione contro l'estrazione illegale di oro. Scontri a fuoco ancora in corso.
GOMBAT - Almeno 11 agenti di polizia sono stati uccisi e altri 12 sono rimasti feriti in un attacco contro un contingente di polizia nella provincia nord-occidentale pakistana di Khyber Pakhtunkhwa: lo indicano le prime informazioni diffuse dal servizio di soccorso Rescue 1122.
L'attacco è avvenuto nella zona di Gombat, nel distretto di Kohat, dove la polizia stava conducendo un'operazione contro l'estrazione illegale di oro. Il funzionario di polizia locale Faisal Khan ha riferito che tra le vittime figurano due alti ufficiali. Ha aggiunto che è ancora in corso uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza e gli aggressori. Il portavoce di Rescue 1122 a Kohat, Jawad Afridi, ha confermato che nell'attacco sono anche rimasti feriti 12 agenti.
In una dichiarazione, l'ufficio dell'Ispettore generale della polizia del Khyber Pakhtunkhwa ha riferito che la polizia di Kohat aveva avviato una vasta operazione contro l'estrazione illegale di oro, che sarebbe stata condotta attraverso una rete di collusione tra gruppi militanti e organizzazioni criminali. Secondo la dichiarazione, i militanti hanno attaccato il contingente di polizia durante l'operazione, nell'area di competenza del commissariato di Gambat. Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.
A settembre, almeno 23 persone, in maggioranza agenti di polizia, erano state uccise e circa 100 erano rimaste ferite quando militanti avevano assaltato il complesso della polizia nel distretto di Kohat utilizzando veicoli imbottiti di esplosivo e attentatori suicidi.