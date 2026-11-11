Attacco contro un contingente di polizia: 11 morti e 12 feriti

In una dichiarazione, l'ufficio dell'Ispettore generale della polizia del Khyber Pakhtunkhwa ha riferito che la polizia di Kohat aveva avviato una vasta operazione contro l'estrazione illegale di oro, che sarebbe stata condotta attraverso una rete di collusione tra gruppi militanti e organizzazioni criminali. Secondo la dichiarazione, i militanti hanno attaccato il contingente di polizia durante l'operazione, nell'area di competenza del commissariato di Gambat. Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

A settembre, almeno 23 persone, in maggioranza agenti di polizia, erano state uccise e circa 100 erano rimaste ferite quando militanti avevano assaltato il complesso della polizia nel distretto di Kohat utilizzando veicoli imbottiti di esplosivo e attentatori suicidi.