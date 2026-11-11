Non solo in Italia, allarme bomba in centinaia di scuole

I controlli non hanno rilevato "nulla di anomalo" e l'invio è partito da fuori del Regno Unito, ha precisato la PSNI. Il vicecomandante della polizia nordirlandese, Anthony McNally, ha dichiarato che episodi di questo tipo "vengono presi molto seriamente". "Comprendiamo la preoccupazione nella comunità, tra gli studenti e i genitori. Le nostre indagini proseguono, ma in questa fase consideriamo basso il rischio per la popolazione", ha aggiunto.