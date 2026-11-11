Non solo in Italia, allarme bomba in centinaia di scuole
Gli istituti coinvolti in Scozia e in Irlanda del Nord stanno adottando misure di sicurezza per tutelare studenti e personale nonostante la conferma del falso allarme.
LONDRA - Oltre 300 scuole dell'Irlanda del Nord hanno ricevuto via email la minaccia di una bomba e alcune sono state evacuate. La polizia locale (PSNI) ha confermato che si tratta di un falso allarme. Il messaggio, identico per tutti, è arrivato anche a istituti in Scozia.
I controlli non hanno rilevato "nulla di anomalo" e l'invio è partito da fuori del Regno Unito, ha precisato la PSNI. Il vicecomandante della polizia nordirlandese, Anthony McNally, ha dichiarato che episodi di questo tipo "vengono presi molto seriamente". "Comprendiamo la preoccupazione nella comunità, tra gli studenti e i genitori. Le nostre indagini proseguono, ma in questa fase consideriamo basso il rischio per la popolazione", ha aggiunto.
Le minacce via email sono arrivate anche a "diverse scuole" in Scozia e nel resto del Regno Unito, si legge in una nota di Police Scotland. I messaggi sono stati "valutati immediatamente" e trattati come falsi.
Già il 19 ottobre una comunicazione analoga aveva segnalato "un ordigno esplosivo" in centinaia di scuole nordirlandesie scozzesi, costringendo alcuni istituti a evacuare insegnanti e studenti.