Tredicenne uccisa, morto il sospettato: si è sparato all'arrivo della polizia
Il 22enne si era sparato alla testa, riportando gravi ferite. Da allora era ricoverato in terapia intensiva.
BERLINO - È morto il 22enne sospettato dell'omicidio di Lisa, la tredicenne uccisa a Berlino. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca dpa.
In un primo momento, un portavoce della Procura di Berlino non aveva voluto rilasciare dichiarazioni. Il quotidiano "Tagesspiegel" aveva tuttavia già riferito che il giovane era deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.
Il 22enne era stato arrestato domenica in un'abitazione a Bad Freienwalde, nei pressi della capitale tedesca e vicino al confine con la Polonia. Nella stessa casa era stato trovato anche il corpo di Lisa.
All'arrivo della polizia, il sospettato aveva tentato di togliersi la vita sparandosi. Secondo fonti di polizia, aveva riportato ferite alla testa potenzialmente mortali. Da allora si trovava ricoverato in terapia intensiva.
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