Hegseth sotto pressione per l'impeachment: «Una farsa politica»

Gli sforzi per l'impeachment sono una «farsa. Sono motivati dalla politica e si fanno beffa della costituzione», ha detto senza mezzi termine Hegseth durante la sua conferenza stampa al Pentagono. Trenta minuti in cui è apparso ansioso, sulla difensiva e quasi esasperato dagli attacchi. Chi dice che le forze armate americane hanno preso di mira dei civili dice «calunnie. Gli unici che prendono di mira i civili sono i terroristi», ha spiegato cercando di smontare le accuse nei suoi confronti.