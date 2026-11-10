Hegseth sotto pressione per l'impeachment: «Una farsa politica»
Il capo del Pentagono si difende dalle accuse pubbliche e incassa l'appoggio di Trump mentre la procedura di impeachment divide la politica americana.
Il capo del Pentagono si difende dalle accuse pubbliche e incassa l'appoggio di Trump mentre la procedura di impeachment divide la politica americana.
WASHINGTON - «Un sabotaggio», una «farsa politica». Il capo del Pentagono si presenta combattivo in conferenza stampa per difendersi pubblicamente dalla procedura di impeachment che la Camera si appresta a valutare su richiesta di Thomas Massie, il deputato repubblicano nemico di Donald Trump.
In attesa del voto procedurale per stabilire se accantonare la risoluzione o rinviarla all'esame di una commissione, Hegseth ha convocato la sua prima conferenza stampa da maggio e si è presentato combattivo, forte del sostegno di Trump. «È da 10 e lode», ha detto il presidente ribadendo il suo appoggio per ora incondizionato al capo del Pentagono, colui che all'interno dell'amministrazione gli somiglia di più nei modi.
Hegseth può contare anche sul sostegno del nuovo capo di gabinetto Stephen Miller, anche se molti consiglieri nella Casa Bianca non sanno quanto questo appoggio potrà durare. «Il presidente a un certo punto potrebbe essere costretto a rimuoverlo quando la situazione non sarà più sostenibile», hanno osservato alcune fonti con Cnn. A essere sicuro che Hegseth lascerà o il commander-in-chief lo silurerà è il senatore repubblicano Ted Cruz, convinto che la Camera «molto probabilmente, se non di sicuro» approverà il suo impeachment.
I deputati si avviano al voto procedurale, che stabilirà se andare avanti con la procedura o meno. Una volta superato questo scoglio la Camera potrebbe esprimersi direttamente sulla risoluzione di impeachment. Se dovesse essere approvata, la palla passerebbe al Senato che dovrebbe procedere con il processo e con un voto che necessità due terzi dei voti della camera Alta per la destituzione di Hegseth. Le probabilità che questo accada sono remote. Nella storia americana nessuno ministro della Difesa è mai stato messo in stato d'accusa.
Gli sforzi per l'impeachment sono una «farsa. Sono motivati dalla politica e si fanno beffa della costituzione», ha detto senza mezzi termine Hegseth durante la sua conferenza stampa al Pentagono. Trenta minuti in cui è apparso ansioso, sulla difensiva e quasi esasperato dagli attacchi. Chi dice che le forze armate americane hanno preso di mira dei civili dice «calunnie. Gli unici che prendono di mira i civili sono i terroristi», ha spiegato cercando di smontare le accuse nei suoi confronti.
Presentandosi come difensore delle forze armate, Hegseth ha osservato che «se vogliono prendersela con i nostri soldati guerrieri, allora dovranno prima superare me». Poi ha ringraziato Trump per il sostegno. «Gli sono grato. Ha fatto la cosa giusta» in Iran «non per calcoli politici ma per la sicurezza degli americani. Questa è leadership», ha messo in evidenza dicendosi d'accordo con il presidente quando dice che «rifarebbe la guerra in Iran».
Dal podio ha elencato i suoi successi in Venezuela in «soli 48 minuti» e in Medio Oriente, in quelle che ha definito tutte «operazioni perfettamente legali», criticate da un deputato «insoddisfatto» che vuole uno «spettacolo politico per il suo ego e perché ha del risentimento».
Massie è nemico giurato di Trump che, prendendo di mira Hegseth, punta a far male al presidente privandolo di un fedelissimo. Difendendosi a spada tratta e criticando il deputato repubblicano autore della risoluzione di impeachment, Hegseth ha anche esortato il Congresso ad approvare i fondi necessari affinché il Pentagono possa continuare a operare regolarmente. Il ministro della Difesa è consapevole che il budget del suo dipartimento potrebbe diventare un'arma per fermare la guerra in Iran: privando il Pentagono dei fondi necessari, infatti, il conflitto dovrebbe fermarsi.
La guerra in Iran è uno dei motivi per cui i repubblicani hanno perso alle elezioni di metà mandato, e una delle ragioni di spaccatura all'interno dell'amministrazione. Il vicepresidente JD Vance, contrario fin dall'inizio al conflitto, ha difeso Hegseth senza far riferimento all'Iran. Il segretario di Stato, Marco Rubio, si è limitato a dire che ha seguito gli ordini di Trump. Prese di posizioni caute da parte dei due papabili candidati al 2028 che, pur dovendo mostrare fedeltà a Trump e all'amministrazione, evitano di parlare di quella guerra in Iran che sta mettendo a rischio le loro ambizioni politiche.