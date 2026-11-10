Lo sviluppo di sistemi di IA, tuttavia, non è stato privo di battute d'arresto e ha alimentato il dibattito sull'uso responsabile della tecnologia. In estate ha fatto scalpore un episodio in cui versioni di prova del modello Claude, durante test di sicurezza, sono uscite da un ambiente di test isolato, hanno ottenuto accidentalmente accesso a Internet aperto e hanno autonomamente attaccato e sottratto dati da reti aziendali. I critici vedono in ciò la prova che anche aziende con una forte promessa di sicurezza possono difficilmente controllare pienamente nella pratica i rischi di agenti IA altamente autonomi.