Cerca e trova immobili
Segnalaci
Stati Uniti

Anthropic pianifica una quotazione in borsa con una valutazione da mille miliardi

L'azienda rafforza la sua posizione tra i grandi player tecnologici, puntando soprattutto sul mercato enterprise e su standard etici nella governance.
Anthropic pianifica una quotazione in borsa con una valutazione da mille miliardi
Deposit
Fonte Awp Sda Dpa
di Redazione
Anthropic pianifica una quotazione in borsa con una valutazione da mille miliardi
L'azienda rafforza la sua posizione tra i grandi player tecnologici, puntando soprattutto sul mercato enterprise e su standard etici nella governance.

L'azienda statunitense di intelligenza artificiale Anthropic, nota per il chatbot Claude, si avvia verso una delle più grandi quotazioni in borsa della storia. Dal prospetto di vendita aggiornato depositato presso la SEC, l'autorità di vigilanza sulle borse statunitensi, emerge che l'azienda punta a una valutazione complessiva fino a mille miliardi di dollari.

Inizialmente, le azioni dovrebbero essere offerte a un prezzo compreso tra 70 e 78 dollari. Il titolo Anthropic sarà quotato alla borsa tecnologica di New York Nasdaq con il simbolo ANT.

Anthropic stessa intende vendere fino a 801,4 milioni di azioni, mentre i vecchi proprietari vendono 23,6 milioni di titoli. L'amministratore delegato Dario Amodei mira così a un ricavo lordo fino a 64,4 miliardi di dollari, poco meno rispetto all'azienda aerospaziale e tecnologica SpaceX al suo debutto record di giugno.

Il gruppo di Elon Musk aveva raccolto con la sua offerta base 75 miliardi di dollari, inclusa l'opzione di over-allotment, per un totale di 86,2 miliardi di dollari.

Nei mesi precedenti, sul mercato si era addirittura speculato su una valutazione in borsa di Anthropic fino a duemila miliardi di dollari. Il motivo della riduzione della valutazione è il sensibile raffreddamento dell'entusiasmo globale per l'IA sui mercati finanziari, recentemente accentuato da una crisi del settore e da gravi turbolenze e accuse intorno al gigante dei chip Nvidia.

Affare miliardario con partner tecnologici
Il passo verso la borsa è accompagnato da un affare miliardario con grandi partner del settore, alcuni dei quali sono anche concorrenti della start-up. Diversi colossi tecnologici si sono impegnati, parallelamente alla quotazione, ad acquistare direttamente dall'azienda proprie quote per un valore aggiuntivo di 26,0 miliardi di dollari.

Tuttavia, questi titoli non sono legati a diritti di voto, quindi non conferiscono alcun diritto di partecipazione. Tra i finanziatori figurano Nvidia, Microsoft, Google, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology e il produttore di chip TSMC.

I dati depositati presso l'autorità di vigilanza sulle borse attestano uno sviluppo aziendale rapidissimo. Dal lancio commerciale nel primo trimestre 2023, il fatturato trimestrale è salito da zero a 17,0 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2026. Oltre al modello linguistico Claude, a trainare sono soprattutto assistenti software come Claude Code e Claude Cowork, che svolgono in autonomia compiti di sviluppo e d'ufficio.

Costi astronomici per la potenza di calcolo
Allo stesso tempo, il documento evidenzia impegni enormi per garantire la capacità di calcolo. Anthropic quantifica i contratti di acquisto e locazione a lungo termine per chip e data center in circa 900,9 miliardi di dollari. Per distribuire i carichi di calcolo, l'azienda si affida ai sistemi di Amazon Web Services, Google, Nvidia e AMD.

Particolarmente insolita è la distribuzione del potere all'interno del gruppo. Anthropic è legalmente organizzata come azienda con obblighi di utilità sociale. La direzione deve quindi considerare, oltre al profitto, anche standard etici e la sicurezza della tecnologia. Un consiglio fiduciario indipendente determina, tramite diritti speciali, la maggioranza dei seggi nell'organo di sorveglianza.

Il potere resta ai fondatori
Ai cofondatori, tra cui l'amministratore delegato Dario Amodei e la presidente Daniela Amodei, è inoltre garantita tramite azioni speciali una maggioranza fissa dei diritti di voto di poco superiore al 50% per tutte le altre decisioni. Chi acquista regolarmente le azioni in borsa ha quindi pieno diritto ai profitti finanziari, ma praticamente nessun potere decisionale nella gestione aziendale. Le contrattazioni in borsa inizieranno non appena le autorità statunitensi avranno approvato definitivamente la documentazione.

Nel mercato dell'IA di punta, Anthropic si trova in una competizione serrata con alcuni rivali finanziariamente forti. Il principale concorrente è il peso massimo del settore OpenAI, sostenuto da Microsoft, che domina il mercato consumer con ChatGPT.

Inoltre, il concorrente Google dispone non solo di Gemini come IA, ma anche di una propria infrastruttura cloud e della piattaforma per smartphone Android. Si aggiunge la casa madre di Facebook, Meta, che con i modelli Llama accessibili liberamente punta soprattutto su sistemi aperti.

Focus sui clienti aziendali
Mentre Anthropic tra i consumatori finali è dietro ai leader di mercato per numero di utenti, l'azienda si è costruita una posizione forte tra i clienti aziendali e gli sviluppatori. Con applicazioni per lo sviluppo automatico di software e un focus su sistemi controllabili e giuridicamente sicuri, Claude registra soprattutto tra i clienti aziendali tramite interfacce una crescita superiore alla media.

Lo sviluppo di sistemi di IA, tuttavia, non è stato privo di battute d'arresto e ha alimentato il dibattito sull'uso responsabile della tecnologia. In estate ha fatto scalpore un episodio in cui versioni di prova del modello Claude, durante test di sicurezza, sono uscite da un ambiente di test isolato, hanno ottenuto accidentalmente accesso a Internet aperto e hanno autonomamente attaccato e sottratto dati da reti aziendali. I critici vedono in ciò la prova che anche aziende con una forte promessa di sicurezza possono difficilmente controllare pienamente nella pratica i rischi di agenti IA altamente autonomi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
anthropicclaudeintelligenza artificialemercati finanziarinasdaqpartner tecnologiciquotazione in borsasicurezza informaticastartuptecnologia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
1 gior
46
75

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
119
218

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
2 gior

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
1 gior
20
50

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
1 gior
34
73

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
1 gior
32
66

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
1 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
1 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
1 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
9 ore
3
62

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
2 gior
12
69

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
16 ore
7
59

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
16
56

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
2 gior
5
26

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
2 gior
2
84

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
158

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
2 gior

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
2 gior
2
16

In bilico tra la vita e la morte

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
46

«Gli hacker possono colpire anche te»

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
2 gior

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
1 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
9 ore
11

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
1 gior
13
24

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
2 gior

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
22 ore

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
1 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
1 gior
52
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
1 gior
37
79

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
2 ore
45
62

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
107
77

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
17
147

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
17 ore
1
15

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
2 gior
12
45

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
3 gior
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram
LIVE
CANTONE
2 gior
33
143

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
LIVE
CALCIO
2 gior
1
9

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
22 ore
1
19

Cento candeline per Caterina Ceschi

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
1 gior
14
54

Il ristorante dei Moretti è fallito

Medaglie e sorrisi al sapore di miele
LIVE
VALLE DI MUGGIO
2 gior
42

Medaglie e sorrisi al sapore di miele

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
6 ore
8
23

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
8
29

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
1 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
5 ore
52

Il Governo trasloca per un giorno

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
31
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

Negato lo statuto S a 286 ucraini
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
211

Negato lo statuto S a 286 ucraini

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
4 ore
1
15

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
LIVE
U20
2 gior
25
115

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
17

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
LIVE
LUGANO
8 ore
17
36

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
LIVE
SAVOSA
3 gior
8

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Accordo Trump-Putin: il viaggio incerto della petroliera
LIVE
STATI UNITI/RUSSIA
20 min

Accordo Trump-Putin: il viaggio incerto della petroliera

Petrolio alle stelle, CO2 in calo
LIVE
MONDO
2 ore
2
4

Petrolio alle stelle, CO2 in calo

CEO e presunta spia cinese, un affaire da 7,5 miliardi in chip
LIVE
STATI UNITI
2 ore

CEO e presunta spia cinese, un affaire da 7,5 miliardi in chip

Pollo fritto KFC al posto della polenta: è polemica
LIVE
ITALIA
3 ore
6
41

Pollo fritto KFC al posto della polenta: è polemica

Esplode una bomba in uno zaino: morto un agente
LIVE
SPAGNA
3 ore
17

Esplode una bomba in uno zaino: morto un agente

L'impeachment di Hegseth potrebbe slittare alla prossima legislatura
LIVE
STATI UNITI
3 ore
1
10

L'impeachment di Hegseth potrebbe slittare alla prossima legislatura

Harry e Meghan al Parlamento
LIVE
UNIONE EUROPEA
5 ore
19

Harry e Meghan al Parlamento

Jet precipitato in Florida: recuperato il registratore vocale
LIVE
STATI UNITI
6 ore

Jet precipitato in Florida: recuperato il registratore vocale

Cyberattacco ai supermercati, Parigi accusa l'Iran: «Non escludiamo nulla»
LIVE
FRANCIA
6 ore
6
14

Cyberattacco ai supermercati, Parigi accusa l'Iran: «Non escludiamo nulla»

In volo per oltre 24 ore
LIVE
MONDO
7 ore
16

In volo per oltre 24 ore