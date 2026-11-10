Anthropic pianifica una quotazione in borsa con una valutazione da mille miliardi
L'azienda rafforza la sua posizione tra i grandi player tecnologici, puntando soprattutto sul mercato enterprise e su standard etici nella governance.
L'azienda statunitense di intelligenza artificiale Anthropic, nota per il chatbot Claude, si avvia verso una delle più grandi quotazioni in borsa della storia. Dal prospetto di vendita aggiornato depositato presso la SEC, l'autorità di vigilanza sulle borse statunitensi, emerge che l'azienda punta a una valutazione complessiva fino a mille miliardi di dollari.
Inizialmente, le azioni dovrebbero essere offerte a un prezzo compreso tra 70 e 78 dollari. Il titolo Anthropic sarà quotato alla borsa tecnologica di New York Nasdaq con il simbolo ANT.
Anthropic stessa intende vendere fino a 801,4 milioni di azioni, mentre i vecchi proprietari vendono 23,6 milioni di titoli. L'amministratore delegato Dario Amodei mira così a un ricavo lordo fino a 64,4 miliardi di dollari, poco meno rispetto all'azienda aerospaziale e tecnologica SpaceX al suo debutto record di giugno.
Il gruppo di Elon Musk aveva raccolto con la sua offerta base 75 miliardi di dollari, inclusa l'opzione di over-allotment, per un totale di 86,2 miliardi di dollari.
Nei mesi precedenti, sul mercato si era addirittura speculato su una valutazione in borsa di Anthropic fino a duemila miliardi di dollari. Il motivo della riduzione della valutazione è il sensibile raffreddamento dell'entusiasmo globale per l'IA sui mercati finanziari, recentemente accentuato da una crisi del settore e da gravi turbolenze e accuse intorno al gigante dei chip Nvidia.
Affare miliardario con partner tecnologici
Il passo verso la borsa è accompagnato da un affare miliardario con grandi partner del settore, alcuni dei quali sono anche concorrenti della start-up. Diversi colossi tecnologici si sono impegnati, parallelamente alla quotazione, ad acquistare direttamente dall'azienda proprie quote per un valore aggiuntivo di 26,0 miliardi di dollari.
Tuttavia, questi titoli non sono legati a diritti di voto, quindi non conferiscono alcun diritto di partecipazione. Tra i finanziatori figurano Nvidia, Microsoft, Google, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology e il produttore di chip TSMC.
I dati depositati presso l'autorità di vigilanza sulle borse attestano uno sviluppo aziendale rapidissimo. Dal lancio commerciale nel primo trimestre 2023, il fatturato trimestrale è salito da zero a 17,0 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2026. Oltre al modello linguistico Claude, a trainare sono soprattutto assistenti software come Claude Code e Claude Cowork, che svolgono in autonomia compiti di sviluppo e d'ufficio.
Costi astronomici per la potenza di calcolo
Allo stesso tempo, il documento evidenzia impegni enormi per garantire la capacità di calcolo. Anthropic quantifica i contratti di acquisto e locazione a lungo termine per chip e data center in circa 900,9 miliardi di dollari. Per distribuire i carichi di calcolo, l'azienda si affida ai sistemi di Amazon Web Services, Google, Nvidia e AMD.
Particolarmente insolita è la distribuzione del potere all'interno del gruppo. Anthropic è legalmente organizzata come azienda con obblighi di utilità sociale. La direzione deve quindi considerare, oltre al profitto, anche standard etici e la sicurezza della tecnologia. Un consiglio fiduciario indipendente determina, tramite diritti speciali, la maggioranza dei seggi nell'organo di sorveglianza.
Il potere resta ai fondatori
Ai cofondatori, tra cui l'amministratore delegato Dario Amodei e la presidente Daniela Amodei, è inoltre garantita tramite azioni speciali una maggioranza fissa dei diritti di voto di poco superiore al 50% per tutte le altre decisioni. Chi acquista regolarmente le azioni in borsa ha quindi pieno diritto ai profitti finanziari, ma praticamente nessun potere decisionale nella gestione aziendale. Le contrattazioni in borsa inizieranno non appena le autorità statunitensi avranno approvato definitivamente la documentazione.
Nel mercato dell'IA di punta, Anthropic si trova in una competizione serrata con alcuni rivali finanziariamente forti. Il principale concorrente è il peso massimo del settore OpenAI, sostenuto da Microsoft, che domina il mercato consumer con ChatGPT.
Inoltre, il concorrente Google dispone non solo di Gemini come IA, ma anche di una propria infrastruttura cloud e della piattaforma per smartphone Android. Si aggiunge la casa madre di Facebook, Meta, che con i modelli Llama accessibili liberamente punta soprattutto su sistemi aperti.
Focus sui clienti aziendali
Mentre Anthropic tra i consumatori finali è dietro ai leader di mercato per numero di utenti, l'azienda si è costruita una posizione forte tra i clienti aziendali e gli sviluppatori. Con applicazioni per lo sviluppo automatico di software e un focus su sistemi controllabili e giuridicamente sicuri, Claude registra soprattutto tra i clienti aziendali tramite interfacce una crescita superiore alla media.
Lo sviluppo di sistemi di IA, tuttavia, non è stato privo di battute d'arresto e ha alimentato il dibattito sull'uso responsabile della tecnologia. In estate ha fatto scalpore un episodio in cui versioni di prova del modello Claude, durante test di sicurezza, sono uscite da un ambiente di test isolato, hanno ottenuto accidentalmente accesso a Internet aperto e hanno autonomamente attaccato e sottratto dati da reti aziendali. I critici vedono in ciò la prova che anche aziende con una forte promessa di sicurezza possono difficilmente controllare pienamente nella pratica i rischi di agenti IA altamente autonomi.