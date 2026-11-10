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Pollo fritto KFC al posto della polenta: è polemica

L'apertura dei nuovi fast food sulle piste da sci del Nord Italia divide residenti e operatori, tra chi vuole innovare e chi difende le tradizioni montane.
Pollo fritto KFC al posto della polenta: è polemica
Fast food a Madonna di Campiglio (rendering)
Fonte Sda Apa
di Redazione
Pollo fritto KFC al posto della polenta: è polemica
L'apertura dei nuovi fast food sulle piste da sci del Nord Italia divide residenti e operatori, tra chi vuole innovare e chi difende le tradizioni montane.

CORTINA D'AMPEZZO - Hamburger invece di polenta: la catena statunitense di fast food Kentucky Fried Chicken (KFC) arriva direttamente sulle piste da sci del Nord Italia, suscitando qualche malumore. Come annunciato martedì, il 5 dicembre dovrebbero aprire due locali KFC in altrettante rinomate località sciistiche italiane.

Fast food ad alta quota
A Madonna di Campiglio, KFC aprirà a 1700 metri di altitudine, nella zona di Piana di Nambino. Ancora più in alto, a Cortina, il fast food americano troverà spazio nel Faloria Mountain Club, a 2123 metri, nell'area Faloria-Cristallo. Qui, una terrazza e ampie vetrate offriranno una vista sulle Dolomiti. Entrambi i locali saranno gestiti direttamente da KFC e resteranno aperti fino alla fine della stagione invernale.

Le due aperture rientrano nella strategia di espansione di KFC, che punta a raggiungere quota 185 ristoranti in Italia entro la fine dell'anno.

Con i nuovi locali in montagna, l'azienda punta soprattutto a una clientela internazionale, ai giovani e alle famiglie. La presenza sulle piste dovrebbe inoltre contribuire a dare al marchio un'immagine di maggiore qualità.

«Verso un turismo superficiale»
L'arrivo della catena di fast food, però, fa discutere. Il presidente del Club Alpino Trentino, Christian Ferrari, ritiene che l'attenzione dovrebbe concentrarsi meno sui fast food e più sullo sfruttamento delle risorse naturali legato ai nuovi progetti turistici in montagna.

«Quando le grandi multinazionali del fast food arrivano sulle piste da sci, questo mostra che lo sviluppo va verso un turismo superficiale, senza contenuto culturale», ha detto Ferrari. Una critica che si estende anche alla costruzione di centri benessere e piscine a 2000 metri di altitudine.

«Marchio non conciliabile con la nostra realtà»
Anche a Cortina l'arrivo di KFC ha acceso il dibattito sull'identità della montagna. Gianpietro Ghedina, ex sindaco della località olimpica e oggi consigliere comunale, critica duramente l'iniziativa. Il Faloria, sottolinea, è un luogo simbolico che da generazioni rappresenta la cucina di montagna, l'ospitalità e le tradizioni della valle di Ampezzo. Un marchio internazionale di fast food, a suo giudizio, non si concilia con questa eredità.

Chi difende la novità: «Più scelta e nuove opportunità»
 I due locali nasceranno dalla collaborazione con l'operatore italiano SUPER G, che nei suoi Mountain Club propone gastronomia, musica e après-ski. Il fondatore Andrea Baccuini, però, la pensa diversamente. «L’ospitalità deve tener conto della diversità dei suoi ospiti, offrire più scelta e creare nuove opportunità di incontro.»

Con i Mountain Club, l'azienda punta a trasformare il soggiorno in montagna in un'esperienza capace di attirare pubblici diversi. La collaborazione con un marchio internazionale come KFC si inserisce proprio in questa strategia.

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