Pollo fritto KFC al posto della polenta: è polemica

«Marchio non conciliabile con la nostra realtà»

Anche a Cortina l'arrivo di KFC ha acceso il dibattito sull'identità della montagna. Gianpietro Ghedina, ex sindaco della località olimpica e oggi consigliere comunale, critica duramente l'iniziativa. Il Faloria, sottolinea, è un luogo simbolico che da generazioni rappresenta la cucina di montagna, l'ospitalità e le tradizioni della valle di Ampezzo. Un marchio internazionale di fast food, a suo giudizio, non si concilia con questa eredità.