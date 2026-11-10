«L'FBI sta indagando sulla vicenda Huang»

"Ho parlato con Jensen Huang e gli ho chiesto se sapesse che quella donna fosse una spia e mi ha risposto: 'No, non avevo idea", ha affermato il tycoon davanti ai media. "È un uomo onorevole, ha costruito una grande compagnia americana", ha aggiunto.

Trump ha anche sottolineato che quando è andato in Cina a maggio, non era a conoscenza del presunto affaire. "Molte altre persone, però, ne hanno sentito parlare ma Jensen nega categoricamente. Gliel'ho chiesto oggi, ci ho parlato proprio oggi, giusto per assicurarmi che stesse bene, e gli ho fatto una domanda al riguardo. Lui ha risposto di non avere avuto assolutamente idea che la persona in questione fosse una spia".