«L'FBI sta indagando sulla vicenda Huang»
Trump ha anche sottolineato che quando è andato in Cina a maggio, non era a conoscenza della presunta spia del governo cinese.
WASHINGTON - Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l'FBI sta indagando sull'affaire tra il CEO di Nvidia, Jensen Huang, e una presunta spia del governo cinese.
"So che l'FBI sta esaminando la questione, credo che per lui andrà tutto bene", ha dichiarato ieri Trump a Washington, precisando che il numero uno di Nvidia non era al corrente che la donna fosse una spia.
"Ho parlato con Jensen Huang e gli ho chiesto se sapesse che quella donna fosse una spia e mi ha risposto: 'No, non avevo idea", ha affermato il tycoon davanti ai media. "È un uomo onorevole, ha costruito una grande compagnia americana", ha aggiunto.
Trump ha anche sottolineato che quando è andato in Cina a maggio, non era a conoscenza del presunto affaire. "Molte altre persone, però, ne hanno sentito parlare ma Jensen nega categoricamente. Gliel'ho chiesto oggi, ci ho parlato proprio oggi, giusto per assicurarmi che stesse bene, e gli ho fatto una domanda al riguardo. Lui ha risposto di non avere avuto assolutamente idea che la persona in questione fosse una spia".
Il CEO di Nvidia ha ammesso pubblicamente una relazione extraconiugale con una donna che l'intelligence americana ritiene una spia cinese, facendo tremare il colosso dei chip e il mondo dell'intelligenza artificiale.