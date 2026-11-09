Tragedia ad Aliaga, dieci morti nell'acciaieria
Una gru a ponte sarebbe precipitata in un forno industriale durante la colata. I soccorritori cercano eventuali dispersi sotto le macerie.
IZMIR - È salito a dieci morti il bilancio dell'esplosione avvenuta in un'acciaieria nel porto turco di Aliaga, nella provincia di Izmir. Lo ha reso noto il governatore della provincia. Otto persone sono state trovate senza vita sul luogo dell'incidente, mentre altre due sono morte in ospedale per le ferite riportate. Altre 15 persone sono tuttora ricoverate. Le squadre di soccorso continuano a cercare eventuali persone intrappolate sotto le macerie.
Gru a ponte crollata
Secondo l'ufficio del governatore di Izmir, l'esplosione sarebbe stata provocata dal crollo di una gru a ponte, che si è staccata ed è precipitata in un forno industriale durante le operazioni di colata, attorno a mezzogiorno. La dinamica esatta dell'incidente resta da chiarire. Il sindaco di Izmir, Cemil Tugay, ha scritto su X che il bilancio definitivo delle vittime e dei feriti potrà essere stabilito solo una volta rimosse tutte le macerie.
Testimoni oculari riferiscono di una forte esplosione
Alcuni testimoni hanno raccontato all'agenzia di stampa statale Anadolu di aver udito una violenta esplosione, seguita da una grande nube di fumo e dalle fiamme che si sono levate dalla fabbrica. I video dell'incidente mostrano il fuoco divampare sopra un grande capannone industriale, mentre una nube di polvere si diffonde nell'area.
Aliaga è uno dei principali poli industriali della Turchia, noto soprattutto per le attività di riciclaggio delle navi. Nella zona sorgono anche una raffineria di petrolio, stabilimenti chimici e acciaierie. I porti della città hanno un ruolo strategico nel trasporto di materie prime e prodotti industriali. Quello siderurgico è inoltre considerato un settore con un rischio di incidenti superiore alla media in Turchia.
Esperto di sicurezza sul lavoro: le sanzioni non sono abbastanza dissuasive
L'incidente riporta l'attenzione sulla sicurezza negli stabilimenti industriali della regione. Secondo il quotidiano vicino all'opposizione «Cumhuriyet», già all'inizio di novembre un operaio di 20 anni aveva perso la vita mentre lavorava per una ditta subappaltatrice del gestore della fabbrica di Aliaga. Intervistato dal giornale, l'esperto di sicurezza sul lavoro Mehmet Şeyhmus Ensari ha ricordato che, nel corso degli anni, numerosi operai della zona industriale sono morti in esplosioni, incendi, schiacciamenti e cadute. Tra le principali criticità, secondo Ensari, ci sono la pressione produttiva, il ricorso ai subappalti, la carenza di controlli e le sanzioni poco dissuasive. A queste si aggiunge la tendenza delle aziende a considerare la sicurezza sul lavoro un costo anziché una priorità.