Tragedia ad Aliaga, dieci morti nell'acciaieria

Testimoni oculari riferiscono di una forte esplosione

Alcuni testimoni hanno raccontato all'agenzia di stampa statale Anadolu di aver udito una violenta esplosione, seguita da una grande nube di fumo e dalle fiamme che si sono levate dalla fabbrica. I video dell'incidente mostrano il fuoco divampare sopra un grande capannone industriale, mentre una nube di polvere si diffonde nell'area.

Aliaga è uno dei principali poli industriali della Turchia, noto soprattutto per le attività di riciclaggio delle navi. Nella zona sorgono anche una raffineria di petrolio, stabilimenti chimici e acciaierie. I porti della città hanno un ruolo strategico nel trasporto di materie prime e prodotti industriali. Quello siderurgico è inoltre considerato un settore con un rischio di incidenti superiore alla media in Turchia.