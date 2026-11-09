E se l'amante fosse una spia?

Secondo quanto scrive oggi BBC, Nvidia ha confermato l'apertura di un'indagine indipendente, precisando tuttavia che, allo stato attuale, non ci sono elementi per ritenere che segreti aziendali o informazioni sensibili per la sicurezza nazionale siano stati compromessi.

«Il Consiglio di amministrazione attribuisce priorità alla sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti», ha dichiarato l'azienda, assicurando che saranno esaminate tutte le informazioni disponibili. Il gruppo ha inoltre ribadito la propria fiducia nella capacità di Huang di continuare a guidare Nvidia.