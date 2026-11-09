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E se l'amante fosse una spia?

«Sono stato infedele a mia moglie»: il CEO di Nvidia Jensen Huang ammette la relazione extraconiugale con una donna sospettata di lavorare per Pechino. L'azienda apre un'indagine.
E se l'amante fosse una spia?
IMAGO / Newscom / EyePress
Fonte BBC
elaborata da Redazione
E se l'amante fosse una spia?
«Sono stato infedele a mia moglie»: il CEO di Nvidia Jensen Huang ammette la relazione extraconiugale con una donna sospettata di lavorare per Pechino. L'azienda apre un'indagine.

WASHINGTON - Una relazione extraconiugale, i sospetti di spionaggio per conto di Pechino e un'indagine interna che coinvolge uno degli uomini più influenti dell'industria tecnologica mondiale. Il colosso statunitense Nvidia ha avviato un'inchiesta indipendente dopo le rivelazioni su una relazione tra il suo amministratore delegato, Jensen Huang, e un'imprenditrice cinese sospettata dall'intelligence americana di essere una spia.

Secondo quanto riportato dal New York Times, i servizi segreti statunitensi ritenevano che Alice Huang, legata sentimentalmente al CEO di Nvidia, svolgesse attività di spionaggio per conto di Pechino. Le informazioni sarebbero arrivate fino alla Casa Bianca: il presidente Donald Trump ne sarebbe stato informato già lo scorso anno.

Secondo quanto scrive oggi BBC, Nvidia ha confermato l'apertura di un'indagine indipendente, precisando tuttavia che, allo stato attuale, non ci sono elementi per ritenere che segreti aziendali o informazioni sensibili per la sicurezza nazionale siano stati compromessi.

«Il Consiglio di amministrazione attribuisce priorità alla sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti», ha dichiarato l'azienda, assicurando che saranno esaminate tutte le informazioni disponibili. Il gruppo ha inoltre ribadito la propria fiducia nella capacità di Huang di continuare a guidare Nvidia.

Le scuse del CEO
Huang, alla guida dell'azienda da oltre trent'anni, ha ammesso pubblicamente la relazione extraconiugale. «Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Sono profondamente dispiaciuto».

Il manager ha dichiarato di assumersi «la piena responsabilità» delle proprie azioni, riconoscendo di essere venuto meno anche ai propri doveri verso dipendenti, consiglio di amministrazione e azionisti.

Quanto ai sospetti di spionaggio, ha assicurato piena collaborazione all'inchiesta: «Amo il nostro Paese e la nostra azienda. Mi impegno a proteggere Nvidia e a sostenere la sicurezza nazionale americana».

La reazione di Trump
Interpellato dai giornalisti, il presidente americano ha affermato di non aver parlato con Huang dopo l'emergere della vicenda. «So solo che è una brava persona, ma non si sa mai cosa stia succedendo», ha commentato, ricordando il contributo del manager all'economia statunitense.

Alla domanda se avesse preso provvedimenti dopo aver ricevuto le informazioni dell'intelligence, Trump ha risposto: «No, non credo. Penso che sia una persona onesta».

Secondo il New York Times, la scorsa primavera il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe supervisionato la preparazione di un memorandum destinato all'amministrazione Trump per segnalare i rischi legati alla relazione. Rubio ha però rifiutato di commentare la vicenda, richiamandosi alla natura sensibile della questione.

La smentita di Pechino
La Cina respinge categoricamente le accuse. Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha definito le notizie sulle presunte attività di spionaggio «del tutto infondate», sostenendo che si tratti di speculazioni volte a screditare il Paese.

Nvidia a picco
Infine, lo sguardo alla borsa. Dopo che il consiglio di amministrazione dell'azienda ha avviato un'indagine sul CEO Jensen Huang, in seguito alla sua ammissione di aver avuto una relazione con una donna, indicata come presunta spia cinese, Nvidia va a picco nelle contrattazioni pre-apertura di oggi (lunedì).

Nel pre-market al Nasdaq il titolo ha registrato un calo di circa il 6% nelle prime fasi di scambio. Al contrario, le azioni dei fornitori asiatici di Nvidia non hanno risentito della notizia, seguendo in gran parte il generale rimbalzo registrato venerdì dai titoli del settore negli Stati Uniti.

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