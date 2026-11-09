Suicidi, massimo storico fra gli studenti. È allarme per i giovani

Il miglioramento non riguarda però tutte le categorie della popolazione. I progressi più significativi si registrano tra gli uomini occupati che vivono con altre persone, i disoccupati e le casalinghe. La situazione rimane invece sostanzialmente invariata tra gli studenti, i lavoratori che vivono soli e i pensionati senza familiari conviventi.

Il record negativo tra gli studenti

È soprattutto tra i più giovani che emergono i segnali più allarmanti. Nel 2025, i suicidi tra gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori hanno raggiunto il massimo storico di 538 casi. Il tasso di mortalità per suicidio tra le donne sotto i 30 anni si mantiene inoltre su livelli elevati e risulta in aumento negli ultimi anni. Una crescita più graduale si osserva anche tra i ragazzi di età inferiore ai 19 anni.