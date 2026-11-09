Suicidi, massimo storico fra gli studenti. È allarme per i giovani
Nel 2025 registrati 19'188 casi, ma tra gli studenti il numero di suicidi raggiunge il massimo storico. Preoccupano anche le donne under 30.
TOKYO - Per la prima volta dall'inizio delle rilevazioni, nel 2025 il numero di suicidi in Giappone è sceso sotto la soglia dei 20mila. Un risultato storico che nasconde però una realtà preoccupante: continuano ad aumentare i casi tra i giovanissimi, mentre resta elevato il tasso di suicidi tra le donne sotto i 30 anni.
È quanto emerge dal Libro bianco sulle misure di prevenzione del suicidio, approvato dal Consiglio dei ministri giapponese, che traccia un bilancio dei vent'anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge quadro sul tema. Secondo il documento, dopo aver superato quota 30mila nel 1998, il numero di suicidi ha iniziato a diminuire dal 2010, fino a raggiungere 19'188 casi nel 2025.
Il miglioramento non riguarda però tutte le categorie della popolazione. I progressi più significativi si registrano tra gli uomini occupati che vivono con altre persone, i disoccupati e le casalinghe. La situazione rimane invece sostanzialmente invariata tra gli studenti, i lavoratori che vivono soli e i pensionati senza familiari conviventi.
Il record negativo tra gli studenti
È soprattutto tra i più giovani che emergono i segnali più allarmanti. Nel 2025, i suicidi tra gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori hanno raggiunto il massimo storico di 538 casi. Il tasso di mortalità per suicidio tra le donne sotto i 30 anni si mantiene inoltre su livelli elevati e risulta in aumento negli ultimi anni. Una crescita più graduale si osserva anche tra i ragazzi di età inferiore ai 19 anni.
Il ministero giapponese della Salute e del Welfare associa questa tendenza all'aumento delle difficoltà legate alla salute mentale e dei problemi familiari. Secondo Yasuyuki Shimizu, responsabile dell'organizzazione non governativa Lifelink, intervistato dal quotidiano Mainichi Shimbun, tra i fattori che contribuiscono all'elevato tasso di suicidi tra le giovani donne figura anche la pressione sociale amplificata dai social network.
Shimizu sottolinea quindi la necessità di rafforzare gli interventi di prevenzione online e i servizi di sostegno rivolti alle persone che manifestano segnali di disagio attraverso i messaggi pubblicati sulle piattaforme digitali.