Cracovia, le vittime hanno tra 32 e 61 anni. Operati i due poliziotti-eroi

Si tratta di Jakub Kulik, ex paracadutista e vigile del fuoco volontario, e di Artur Morański. Hanno entrambi meno di 30 anni, riferisce TVP World. Kulik, originario della città di Bielsko-Biala, nel sud della Polonia, è rimasto ferito in modo critico in uno scontro a fuoco a distanza ravvicinata con l'attentatore: è stato colpito da tre proiettili ed è stato operato sabato. Per lui è stato lanciato un appello nazionale alla donazione di sangue. Morański è stato raggiunto da un colpo al torace ed è stato anch'egli operato. Entrambi sono stati risvegliati domenica dal coma indotto, riporta Polskie Radio 24.